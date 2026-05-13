Quan chức cấp cao của Nga báo tin buồn cho Tổng thống Putin

Chính phủ Nga vừa hạ đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay, cho thấy đà chững lại của nền kinh tế ngày càng rõ, bất chấp giá dầu thế giới tăng mạnh vì căng thẳng tại Trung Đông. Theo Phó thủ tướng Alexander Novak, kinh tế Nga năm 2026 hiện chỉ được dự báo tăng 0,4%, thấp hơn nhiều so với mức 1,3% đưa ra trước đó.

Động thái điều chỉnh này diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin công khai bày tỏ sự không hài lòng với tốc độ giảm tốc của nền kinh tế và yêu cầu chính phủ đưa ra biện pháp ứng phó.

Trước đó, ông Putin từng cho rằng đà chậm lại chỉ là một giai đoạn điều chỉnh có kiểm soát sau thời kỳ tăng trưởng mạnh nhờ khoản chi tiêu khổng lồ cho lĩnh vực quân sự. Nhưng số liệu mới cho thấy áp lực đã lớn hơn dự kiến. Kinh tế Nga trong quý I/2026 đã giảm 0,3%, đánh dấu quý suy giảm đầu tiên trong 3 năm.

Trong cuộc trả lời báo Vedomosti, ông Novak cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, trong khi nền kinh tế thời chiến tiếp tục đối mặt tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Ông cũng chỉ ra hàng loạt sức ép khác như đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ và vốn do trừng phạt, thiếu lao động và sự thay đổi ưu tiên ngân sách. Kể từ sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chi tiêu quốc phòng đã trở thành khoản chi lớn nhất trong ngân sách Nga, chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu liên bang.

Dù giá dầu tăng mạnh nhờ xung đột Trung Đông giúp Moscow có thêm nguồn thu ngắn hạn, chính phủ Nga dường như không cho rằng điều kiện thuận lợi này sẽ kéo dài.

Theo các nguồn tin được Reuters dẫn lại, giới chức Nga vẫn giữ giả định giá dầu xuất khẩu trung bình của nước này trong năm nay ở mức 59 USD/thùng, bất chấp thị trường gần đây tăng vọt. Cùng lúc, họ còn dự báo đồng rúp mạnh hơn trước. 2 yếu tố này kết hợp lại đồng nghĩa nguồn thu từ dầu khí có thể thấp hơn so với tính toán ban đầu trong ngân sách.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng phát đi tín hiệu thận trọng. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng rủi ro lạm phát và bất định ngân sách đã tăng lên, đồng nghĩa lộ trình hạ lãi suất có thể chậm hơn dự kiến. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế Nga đã phải chịu lãi suất cao kéo dài và đang bị nhiều tổ chức đánh giá là ở sát ngưỡng suy thoái.

Dù vậy, chính phủ Nga vẫn kỳ vọng tăng trưởng sẽ phục hồi phần nào từ năm sau. Theo ông Novak, kinh tế nước này có thể tăng khoảng 1,4% vào năm 2027, dù con số này cũng thấp hơn dự báo trước đó.

Điện Kremlin khẳng định nền kinh tế vẫn giữ được ổn định vĩ mô, song việc phải hạ mạnh dự báo tăng trưởng cho thấy sức ép từ chiến tranh, trừng phạt và lãi suất cao đang ngày càng bào mòn khả năng chống chịu của nền kinh tế Nga.

Theo Reuters