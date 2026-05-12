"Đột kích" nhà máy sản xuất 6 triệu gói mì ăn liền mỗi ngày, kinh ngạc với những gì bên trong

Trên sàn nhà máy sản xuất mì của Nongshim ở thành phố Gumi, một bản giao hưởng công nghiệp đang vang lên: tiếng xay bột mì, tiếng lách cách của các trục lăn phần nào bị lấn át bởi âm thanh nhịp nhàng của những lưỡi dao cắt bột; những dải mì tươi được hấp chín với tiếng xèo xèo, chiên chớp nhoáng với tiếng lách tách, sau đó được cuốn đi trong chớp mắt trên băng chuyền luôn hoạt động không ngừng nghỉ, và đóng gói vào những lớp nhựa xột xoạt.

Mỗi phút, 600 gói ramyeon — mì ăn liền Hàn Quốc, còn được gọi là ramyun hay ramen — lăn ra khỏi dây chuyền sản xuất siêu tốc, tự động hóa cao và được robot chở đến khu vực xếp dỡ.

Cơ sở rộng 42.266 mét vuông này là nhà máy sản xuất mì ăn liền lớn nhất Hàn Quốc, cho ra lò 6 triệu gói mỗi ngày.

"Năm ngoái, chúng tôi đã sản xuất 1,23 tỷ đơn vị, trị giá 884 tỷ won (598 triệu USD)", Giám đốc nhà máy Sang Hoon Kim cho biết.

Nhà máy Gumi sản xuất 80% Shin Ramyun và 90% Chapagetti (mì sợi dày và dai giống như mì spaghetti với sốt đậu tương đen) bán trong nước với chỉ 600 nhân viên. Điều đó được thực hiện nhờ một bộ cảm biến được tăng cường bằng AI và camera thông minh giám sát mọi khâu sản xuất, đảm bảo an toàn và chất lượng, ông Kim chia sẻ và cho biết thêm rằng công nghệ này được phát triển nội bộ bởi những nhân viên có "kiến thức sâu rộng về làm ramyeon".

Nhưng ở Gumi, ramyeon không chỉ là một loại thực phẩm: nhà máy và các sản phẩm của nó đã trở thành mỏ neo văn hóa của thành phố.

Thành phố Ramyeon

Nằm cách thủ đô Hàn Quốc khoảng 270 km (168 dặm) về phía đông nam, Gumi là một thành phố tầm trung với khoảng 400.000 cư dân và có lịch sử lâu đời như một trung tâm công nghiệp — đầu tiên được biết đến với ngành dệt may, sau đó là điện tử, và ngày nay, là trung tâm công nghệ truyền thông lớn nhất cả nước.

Nơi này thường không có nhiều khách du lịch ghé thăm; nhưng điều đó đang thay đổi.

Vào năm 2022, Gumi đã đưa hoạt động sản xuất mì của mình lên tâm điểm, ra mắt "lễ hội ramyeon" đầu tiên trong cùng năm.

Mục tiêu, theo ông Jeong-tae Kim — một quan chức cấp cao tại Tòa thị chính Gumi và là trưởng ban tổ chức lễ hội — là để thay đổi danh tiếng của Gumi từ một thành phố công nghiệp "nhàm chán" thành một điểm đến "thú vị" cho cả người dân và khách du lịch.

"Là một thành phố công nghiệp, chúng tôi cần một bản sắc văn hóa", ông Jeong-tae Kim nói.

Tòa thị chính đã tiếp cận Nongshim và công ty này đã hợp tác với hội đồng thành phố trong lễ hội, quy mô lễ hội đã phát triển theo từng năm: từ chỉ 10.000 du khách trong lần tổ chức đầu tiên lên mức kỷ lục 350.000 du khách vào năm 2025, bán ra 54.000 bát và 480.000 gói ramyeon trong suốt sự kiện kéo dài ba ngày.

Điểm nổi bật của lễ hội là một khu phố đi bộ dài 475 mét (1.558 foot) dành cho các gian hàng mà ban tổ chức gọi là "nhà hàng ramen dài nhất thế giới". Tại đây, hàng chục nhà hàng và đầu bếp phục vụ ramen và các món ăn lấy cảm hứng từ ramen, từ bánh mì kẹp ramen đến phở heo hun khói Asado.

Các gian hàng được cung cấp mì từ nhà máy Nongshim. "Ramen vừa chiên xong cực kỳ ngon", Giám đốc nhà máy Sang Hoon Kim nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc nhìn thấy khách du lịch đổ về Gumi "đã mang lại cho chúng tôi cảm giác vô cùng tự hào".

Vào những ngày cuối tuần diễn ra lễ hội, vé tàu từ thành phố Daegu lân cận đều bán hết và các tiểu thương địa phương báo cáo doanh số bán hàng tăng vọt, ông Jeong-tae Kim cho biết. Ông nói thách thức hiện nay là kéo dài những lợi ích này ra ngoài những ngày cuối tuần đơn lẻ.

Từ nhu cầu thiết yếu đến biểu tượng quốc gia

Mì ăn liền du nhập vào Hàn Quốc vào những năm 1960, khi quốc gia này vẫn đang phục hồi sau Chiến tranh Triều Tiên: tình trạng thiếu lương thực xảy ra và gạo, loại lương thực chính của quốc gia, bị hạn chế. Vì vậy, người dân bắt đầu làm mì bằng bột mì do quân đội Mỹ cung cấp, loại mì này được chính phủ tích cực quảng bá vào những năm 1960.

Samyang Foods, thương hiệu đứng sau món "Buldak Ramen" cay xé lưỡi, đã trở thành nhà sản xuất mì ăn liền đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1963, lấy cảm hứng từ phong cách mì ăn liền của Nhật Bản do nhà sáng lập Nissin là Momofuko Ando phát triển vào năm 1958, nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của người Hàn Quốc: nước dùng gà được đổi thành thịt bò và thêm ớt đỏ. Nongshim theo sau vào năm 1965, với các thương hiệu trong nước khác như Paldo và Ottogi ra mắt vào những năm 1980.

Ông Sang Hoon Kim, Giám đốc nhà máy.

Giám đốc nhà máy Sang Hoon Kim nhớ lại thời điểm Shin Ramyun ra mắt vào năm 1986, khi ông vẫn còn học đại học. No bụng và rẻ — giá 200 won, tương đương 20 xu — đây là bữa ăn hoàn hảo cho sinh viên.

"Tôi đã ăn rất nhiều. Tôi thường mua cả thùng", Sang Hoon Kim nhớ lại. "Kỷ lục nhiều nhất tôi từng ăn trong một ngày là 10 gói". Sau khi tốt nghiệp, ông nhận được công việc tại Nongshim ở thành phố quê hương Busan, và chuyển đến Gumi cùng công ty vào năm 1992, thăng tiến từ dây chuyền sản xuất lên quản lý.

Ba thập kỷ trôi qua, ông vẫn không hề chán: Mặc dù ông nếm thử ramyeon được sản xuất tại nhà máy hàng ngày, "vào những ngày nghỉ, tôi thậm chí sẽ nấu ở nhà và ăn tiếp", ông chia sẻ.

Sang Hoon Kim không đơn độc trong tình yêu dành cho ramyeon: Vào năm 2025, người Hàn Quốc đã ăn hơn 4 tỷ khẩu phần mì ăn liền, tương đương khoảng 77 bát mỗi người mỗi năm, theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới.

Vươn ra toàn cầu

Sự phổ biến của Ramyeon cũng đang tăng vọt trên toàn cầu: Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đã tăng 22% vào năm 2025, đạt kỷ lục 1,5 tỷ đô la.

Những khoảnh khắc văn hóa đại chúng — như cảnh "ram-don" trong "Ký sinh trùng" (Parasite) hay cảnh xì xụp ăn mì trong "K-Pop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ K-Pop) — đã thúc đẩy nhận thức của người tiêu dùng quốc tế về mì ramen Hàn Quốc, mặc dù Jinny Seo, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Nongshim, nói rằng những khoảnh khắc này phản ánh các chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm quảng bá sản phẩm này tới thị trường rộng lớn hơn.

Những khoảnh khắc này đã trở thành "chất xúc tác" để mở rộng thêm cơ sở người tiêu dùng của họ, bà chia sẻ: Ví dụ, Nongshim đã hợp tác với Netflix trong một dòng hương vị mì "K-Pop Demon Hunter" lấy cảm hứng từ các nhân vật trong phim.

Trong khi Nongshim thống trị thị trường nội địa, đối thủ cạnh tranh Samyang đã vượt mặt hãng về doanh số bán hàng ở nước ngoài vào năm 2024.

"Chúng tôi đang ở trong tình thế mà những người mua ở những nơi như Châu Âu đang đòi hỏi nhiều sản phẩm hơn, nhưng chúng tôi không thể giao hàng", Seo nói. Để đáp ứng nhu cầu này, Nongshim đang xây dựng nhà máy Noksan chỉ dành cho xuất khẩu trị giá 191,8 tỷ won (130 triệu đô la) tại Busan, dự kiến sẽ sản xuất 500 triệu đơn vị ramyeon hàng năm và gần gấp đôi xuất khẩu trong nước hiện tại của công ty khi nó mở cửa vào cuối năm nay.

Liệu điều này có làm lung lay danh hiệu quê hương của ramyeon Hàn Quốc của Gumi không?

Bà Seo không nghĩ vậy: Gumi, với sản lượng khổng lồ của Shin Ramyun, là "cốt lõi trong sản xuất của Nongshim".

Ông Sang Hoon Kim cũng không hề lo lắng: phần lớn công nghệ hiện đại đang được lắp đặt tại trung tâm Busan đã được phát triển và thử nghiệm tại Gumi, giúp lan tỏa sức ảnh hưởng của thành phố này ra xa hơn nữa.

Đằng sau sự tự động hóa với cường độ cao, mỗi sản phẩm vẫn giữ được một chút dấu ấn con người: Sang Hoon Kim cầm một gói Shin Ramyun lên và chỉ vào ba ký tự bên dưới ngày hết hạn; đó là tên của người đã đóng gói mì.

"Bây giờ, họ in tên của người thực hiện việc đóng gói", Kim nói. "Nhưng trước đây khi tôi còn là quản lý hiện trường, tên tôi đã được in trên đó. Nếu 500 triệu đơn vị Shin Ramyun được bán ra, có cảm giác như mọi người trong cả nước đều biết tên tôi".

﻿Tham khảo: CNN