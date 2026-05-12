Thái Lan tăng tốc xây dựng công trình biên giới - Campuchia liền có động thái mới

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) ngày 11/5 đưa tin, quân đội Thái Lan đang đẩy mạnh việc xây dựng hàng rào dài 1,31 km dọc biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Chanthaburi, khẳng định dự án này được thực hiện hoàn toàn bên trong lãnh thổ chủ quyền của Thái Lan trong khi binh sĩ Campuchia quan sát và chụp ảnh công trình.

Một nguồn tin an ninh của Thái Lan cho biết hàng rào đang được xây dựng gần cửa khẩu biên giới chính giữa cột mốc biên giới 52 và 54 thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.310 mét, nhằm mục đích tăng cường an ninh biên giới và đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực.

Hàng rào được xây dựng dọc theo khu vực biên giới đã phân định rõ ràng

Theo nguồn tin trên, công trường xây dựng là một khu vực bằng phẳng với các đường ranh giới được phân định rõ ràng. Cả phía Thái Lan và Campuchia đều có các tuyến đường tuần tra chạy dọc theo biên giới.

Quân đội Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hàng rào biên giới Chanthaburi, khẳng định công trình nằm trong lãnh thổ Thái Lan. Ảnh: The Nation

Phía Thái Lan cho biết hàng rào đang được xây dựng với kết cấu chắc chắn, đủ tiêu chuẩn, có tổng chiều cao khoảng 170 cm. Công trình bao gồm đóng cọc và sử dụng dầm bê tông cốt thép để đảm bảo sự ổn định.

Mỗi cọc được đặt cách nhau khoảng 3 mét, dự kiến sẽ sử dụng khoảng 900 đến 1.000 cọc cho dự án này.

Các tấm bê tông và lưới thép cũng được bổ sung để tăng cường an ninh.

Phần nổi của hàng rào sẽ được làm từ các tấm bê tông đúc sẵn, cao khoảng 150 cm so với mặt đất.

Một lớp lưới thép bền chắc, cao khoảng 20 cm, sẽ được lắp đặt bên trên các tấm bê tông để cải thiện khả năng quan sát và giám sát an ninh dọc biên giới.

Hàng rào đang được xây dựng gần cửa khẩu biên giới chính giữa cột mốc biên giới 52 và 54 thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. Ảnh: Kampuchea Thmey Daily

Binh sĩ Campuchia quan sát và chụp ảnh công trình

Nguồn tin an ninh của Thái Lan cho biết đã có một số trở ngại trong quá trình xây dựng sau khi một số binh sĩ Campuchia đến quan sát và chụp ảnh công trình.

Tuy nhiên, phía Thái Lan khẳng định rằng tất cả các công trình xây dựng đều diễn ra trong lãnh thổ chủ quyền của Thái Lan và là một phần quyền quản lý và bảo vệ lãnh thổ của quốc gia này.

Trong khi đó, theo hãng tin CamNess (Campuchia), một quan chức cấp cao giấu tên của Campuchia cho biết đoạn biên giới giữa cột mốc 52 và 59 thuộc huyện Kamrieng, tỉnh Battambang, Campuchia, đã được hai bên hoàn tất và nhất trí vào tháng 3/2008, với đường biên giới được xác định là một đường thẳng.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng vào tháng 11/2025, các nhóm làm việc chung từ cả hai nước đã tiến hành đo đạc và lắp đặt các cột mốc tạm thời cách nhau 50 mét để xác định đường biên giới thực tế.

“Về việc xây dựng hàng rào, các chuyên gia biên giới Campuchia đã theo dõi sát sao và xem xét vụ việc để đảm bảo việc xây dựng giữa cột mốc biên giới 52 và 54 được thực hiện mà không vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia”, quan chức này cho biết.

Quan chức này cũng đề cập đến lập trường của Campuchia được nêu ra trong cuộc gặp ba bên giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul do Philippines chủ trì vào ngày 7/5 vừa qua, trong đó Campuchia cam kết thực hiện nghiêm túc và toàn diện thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/12/2025, đặc biệt là điểm thứ ba liên quan đến việc tiếp tục phân định biên giới mà không chậm trễ.

Các chuyên gia biên giới Campuchia đang theo dõi sát sao và xem xét vụ việc để đảm bảo việc xây dựng giữa cột mốc biên giới 52 và 54 được thực hiện mà không vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Ảnh: The Nation

Giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành trong vòng 45 ngày

The Nation đưa tin, giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng hàng rào biên giới dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ khi khởi công vào cuối tháng 4/2026.

Công tác xây dựng vẫn đang tiếp diễn hàng ngày khi quân đội Thái Lan nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ.