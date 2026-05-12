Tại sao WORLD CUP là sự kiện marketing lớn nhất nhì hành tinh?

Năm 2022, một Giám đốc marketing tại Coca-Cola được hỏi sự kiện nào anh ta sợ nhất nếu bỏ lỡ. Câu trả lời không phải Super Bowl, không phải Olympics.

Là World Cup.

Trong suốt 39 ngày của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, khoảng 6 tỷ người tương đương 73% dân số thế giới sẽ theo dõi sự kiện này theo cách này hay cách khác.

Với các thương hiệu toàn cầu, đây không phải là cơ hội quảng cáo. Đây là hiện tượng không thể tái tạo bằng bất kỳ ngân sách media nào khác.

Quy mô khán giả toàn cầu không có đối thủ

Để hiểu tại sao World Cup là sự kiện marketing lớn nhất hành tinh, cần bắt đầu từ quy mô thuần túy và so sánh nó với những đối thủ cạnh tranh xứng tầm nhất.

Theo báo cáo chính thức của FIFA, trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar có 1,5 tỷ người đồng thời theo dõi Messi nâng cúp con số gần gấp 12 lần lượng khán giả trung bình của Super Bowl LIX (127 triệu người xem). Tính toàn bộ giải đấu, FIFA xác nhận khoảng 5 tỷ người tiếp cận nội dung trên mọi nền tảng.

Olympics mùa hè đối thủ gần nhất thu hút hơn 3 tỷ khán giả theo dữ liệu IOC công bố sau Tokyo 2020. Nhưng Olympics trải dài hơn hai tuần với hàng chục môn thi đấu, khiến sự chú ý bị phân tán. World Cup tập trung toàn bộ thế giới vào một môn duy nhất: Bóng đá. Đây là điểm khác biệt căn bản về mặt marketing.

Sự phổ quát của bóng đá là lý do cốt lõi. Môn thể thao này không có rào cản gia nhập không cần sân bãi đắt tiền, không cần điều kiện khí hậu đặc biệt. Từ những khu ổ chuột ở Lagos đến những sân cỏ nhân tạo ở Tokyo, bóng đá là ngôn ngữ chung của 51% dân số thế giới tự nhận là người hâm mộ.

World Cup 2026 không chỉ lớn hơn về quy mô. Nó thay đổi cơ bản phương trình thương mại của thể thao toàn cầu nhờ một yếu tố mà FIFA đã tính toán rất kỹ: múi giờ.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, ba thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới Bắc Mỹ, châu Âu và châu Mỹ Latinh sẽ xem các trận đấu trong các khung giờ vàng đồng thời. Khi một trận đấu lúc 6 giờ chiều EST ở New York diễn ra, người xem ở London đang theo dõi lúc 11 giờ đêm vẫn trong khung prime time. Người xem ở São Paulo xem lúc 7 giờ tối. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.

Theo The World Data, Fox Sports và Telemundo ký hợp đồng phát sóng tại Mỹ với giá khoảng 1,25 tỷ đô. Đáng chú ý hơn, 90% inventory quảng cáo của Telemundo đã bán hết từ tháng 12/2025 tức trước khi giải đấu khai màn hơn nửa năm với mức chi tiêu của nhà quảng cáo gấp đôi Qatar 2022.

Doanh thu bản quyền truyền hình toàn cầu: Đạt 3,92 tỷ đô cho chu kỳ 2026 tăng 30-36% so với chu kỳ trước. Bản thân con số này đã vượt tổng doanh thu nhiều giải đấu lớn khác cộng lại.

Tổng doanh thu chu kỳ: FIFA nhắm mục tiêu 13 tỷ đô cho toàn chu kỳ 2022–2026 tăng 72% so với chu kỳ trước và gần gấp đôi so với Nga 2018.

Theo phân tích của The World Data, doanh thu marketing và quyền tài trợ đã tăng 152% từ Nam Phi 2010 (1,07 tỷ đô) đến Bắc Mỹ 2026 (2,69 tỷ đô). Đây không phải tăng trưởng tuyến tính đây là tăng trưởng theo cấp số nhân, được thúc đẩy bởi ba lực lượng cùng lúc: sự toàn cầu hóa của chi tiêu thương hiệu, sự gia nhập của các tập đoàn Trung Quốc và Trung Đông vào nhóm các tài trợ cao nhất, và giá trị thương mại đặc biệt của thị trường Bắc Mỹ.

Cảm xúc quốc gia không thể tái tạo

Nhưng con số chỉ là bề mặt. Điều thực sự làm World Cup trở thành sự kiện marketing không thể thay thế nằm ở một thứ khác: cảm xúc mang tính quốc gia.

World Cup không phải là thể thao. Đó là bản sắc. Khi đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản, hay Morocco bước ra sân, những người hâm mộ không chỉ đang xem một trận đấu họ đang thể hiện con người mình là ai. Không một chiến dịch quảng cáo nào có thể tạo ra cảm xúc này. Nhưng nếu một thương hiệu đứng đúng chỗ vào đúng khoảnh khắc, họ có thể chia sẻ cảm xúc đó.

"Một thông điệp gắn với khoảnh khắc văn hóa tạo ra mức độ nhớ thương hiệu cao hơn 23%. Thông điệp cảm xúc trong bối cảnh phù hợp tạo ra mức tương tác mạnh hơn 18%." Marketing Dive, 2025

Số liệu thực tế minh chứng rõ ràng: Theo Modern Retail, Adidas ghi nhận doanh số phụ kiện và trang phục tăng 19% trong năm Qatar 2022, trực tiếp nhờ "nhu cầu tăng từ bóng đá". Cùng kỳ, Coca-Cola chạy chiến dịch World Cup khiến người tiêu dùng quét 28 triệu nhãn sản phẩm. Đây không phải chỉ số nhận diện thương hiệu đây là hành động tiêu dùng đo lường được.

Theo Marketing Dive, các thương hiệu kích hoạt xung quanh các khoảnh khắc thể thao định hình ghi nhận mức độ được ưa thích cao gấp 2,7 lần và ý định mua hàng (purchase intent) cao gấp 3 lần so với quảng cáo thông thường. World Cup tạo ra nhiều khoảnh khắc như vậy hơn bất kỳ sự kiện nào khác 104 trận đấu trong 39 ngày.

Mô hình tài trợ độc quyền mà FIFA đã xây dựng

FIFA đã xây dựng một kiến trúc tài trợ đặc biệt tinh vi, chia thành nhiều tầng với mức độ độc quyền tăng dần:

FIFA Partners (tầng cao nhất): Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Visa, Aramco, Lenovo và Qatar Airways — bảy thương hiệu nắm quyền toàn cầu xuyên suốt nhiều kỳ giải, bao gồm quyền sử dụng logo, diện tích quảng cáo trong sân và độc quyền theo danh mục sản phẩm.

FIFA World Cup Sponsors: AB InBev (Budweiser/Michelob Ultra), Bank of America, Frito-Lay (Lay's), Hisense, McDonald's, Mengniu Dairy, Unilever và Verizon- 8 thương hiệu nắm quyền toàn cầu gắn riêng với giải đấu 2026, đầu tư ước tính 65–95 triệu đô mỗi suất. Đáng chú ý, Bank of America là nhà tài trợ ngân hàng đầu tiên trong lịch sử FIFA, còn Verizon là đối tác viễn thông đầu tiên cho thấy FIFA đang liên tục mở ra những danh mục hoàn toàn mới.

Official Supporters: Airbnb, DoorDash, American Airlines, Valvoline và các đối tác host city hoạt động trong phạm vi lãnh thổ giới hạn. World Cup 2026 lần đầu cho phép mỗi trong 16 thành phố đăng cai tự huy động nhà tài trợ địa phương, tạo thêm hàng chục cơ hội ở cấp độ nhỏ hơn như Nestlé Purina PetCare tại Kansas City hay NAPA Auto Parts tại Atlanta.

Điều khiến mô hình này mạnh là tính độc quyền theo danh mục. Một khi Adidas đã ký, Nike không thể mua một suất tương đương dù Nike sẵn sàng trả bao nhiêu tiền. Đây là nguồn gốc của cuộc chiến ambush marketing và sẽ được phân tích chi tiết trong bài tiếp theo của tuyến bài này.

Bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Báo cáo công bố tháng 3/2026 của WARC Media đưa ra một cảnh báo đáng chú ý: dù World Cup 2026 sẽ bơm thêm 10,5 tỷ đô vào thị trường quảng cáo toàn cầu, mức đóng góp thực của sự kiện này vào tăng trưởng quảng cáo đang suy giảm.

Theo WARC, World Cup 2018 tại Nga tạo ra mức tăng 12,6 tỷ đô (+2,8%) cho thị trường quảng cáo. Con số 10,5 tỷ năm 2026 chỉ tương đương +1,1% so với nền Qatar 2022. Nghịch lý: giải đấu lớn nhất lịch sử lại có tác động biên thấp hơn.

Lý do?

Sự phân mảnh.

Khán giả hiện nay không còn chỉ xem truyền hình. Họ xem trên streaming, theo dõi trên mạng xã hội, đặt cược qua app, và tham gia qua nhiều điểm tiếp xúc. Các thương hiệu không còn mua một bề mặt quảng cáo duy nhất họ phải hiện diện ở hàng chục nơi đồng thời. Chi phí tăng, nhưng hiệu quả đo lường trên từng kênh bị loãng.

Đây là thách thức mới của marketing World Cup: làm thế nào để duy trì sự nhất quán thương hiệu khi khán giả đang phân tán trên hàng trăm nền tảng? Câu trả lời đang được các thương hiệu lớn thử nghiệm — từ chiến lược "real-time activation" của Powerade đến cách tiếp cận dữ liệu first-party của Coca-Cola.

"World Cup 2026 không còn chỉ là về các trận đấu trực tiếp các thương hiệu sẽ tương tác với người hâm mộ trước, trong và sau mỗi trận đấu", Alex Brownsell, WARC Media

TẠI SAO WORLD CUP KHÔNG THỂ BỊ THAY THẾ

Nhìn từ góc độ của thương hiệu Việt Nam, World Cup mang một bài học kép, đây vừa là cơ hội khổng lồ, vừa là sân chơi nguy hiểm nếu không có chiến lược.

Người tiêu dùng Việt Nam thuộc nhóm xem bóng đá nhiều nhất Đông Nam Á. Kỳ World Cup 2022 ghi nhận rating bùng nổ tại thị trường này, đặc biệt khi đồng hồ điểm sang sáng để theo dõi các trận đấu. Đây là giai đoạn hiếm hoi mà cả một quốc gia cùng theo dõi một thứ duy nhất và chi tiêu trong giai đoạn này tăng đột biến: bia, thực phẩm, điện tử.

Chi phí tài trợ chính thức nằm ngoài tầm với của hầu hết thương hiệu Việt. Nhưng ambush marketing tức là tạo ra sự liên kết với World Cup mà không phải là nhà tài trợ chính thức có thể mang lại ROI cao nếu làm đúng. Điều kiện đó chính là sự linh hoạt, hiểu biết văn hóa, và tốc độ phản ứng với khoảnh khắc thực tế của trận đấu.

World Cup không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất. Nó là lần duy nhất trong bốn năm mà toàn bộ thế giới từ Buenos Aires đến Hà Nội đang nói về cùng một thứ, cùng một lúc. Với thương hiệu nào biết cách khai thác điều đó, đây là khoảnh khắc không thể lặp lại.

World Cup là sự kiện marketing lớn nhất hành tinh vì ba lý do cùng tồn tại và khuếch đại lẫn nhau: Quy mô khán giả toàn cầu không có đối thủ, cảm xúc quốc gia không thể tái tạo, và mô hình tài trợ độc quyền mà FIFA đã dày công xây dựng trong hàng chục năm. World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đẩy cả ba yếu tố này lên một tầm cao mới.

Nhưng marketing World Cup năm 2026 cũng khác: phức tạp hơn, phân mảnh hơn và đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đặt logo lên LED board quanh sân. Các thương hiệu thắng trong kỳ World Cup này sẽ là những thương hiệu hiểu rằng sân chơi thực sự không phải là các sân vận động ở Dallas hay Los Angeles mà là màn hình điện thoại của 6 tỷ người đang xem.