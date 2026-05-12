670 tỷ USD tụ tập trong một phòng xử án: Elon Musk bóp bóng giảm stress, Sam Altman lộ vẻ lo âu

Phía sau những hào quang về tên lửa, trí tuệ nhân tạo (AI) và những khối tài sản khổng lồ, cuộc đối đầu pháp lý giữa Elon Musk và Sam Altman đang phơi bày một góc nhìn hoàn toàn khác về những "người khổng lồ" của giới công nghệ.

Tại tòa án liên bang Ronald V. Dellums ở Oakland, California, nơi mà tổng giá trị tài sản ròng của các bên liên quan vượt quá con số 670 tỷ USD, giới truyền thông không chỉ thấy những lập luận đanh thép mà còn chứng kiến một “drama” thực thụ với đủ loại cung bậc cảm xúc.

Những "vị thần" công nghệ bước xuống mặt đất

Trong nhiều năm, Elon Musk và Sam Altman đã xây dựng những hình ảnh công chúng được cắt gọt tỉ mỉ.

Tỷ phú Elon Musk, người luôn xuất hiện với trang phục đen quyền lực, gắn liền với hình ảnh chinh phục hỏa tinh và những món đồ chơi kỳ dị như súng phun lửa. Trong khi đó, Sam Altman lại hướng tới phong thái của một chính trị gia lão luyện, một người kế thừa tinh thần của Steve Jobs với vẻ ngoài điềm tĩnh và thông thái.

Tuy nhiên, áp lực kinh khủng từ vụ kiện đã khiến những lớp vỏ bọc này rạn nứt. Tại phòng xử án, người ta thấy một Elon Musk (54 tuổi) không ngừng bóp chiếc bóng giảm căng thẳng (stress ball) và bồn chồn trong lúc làm chứng.

Đối lập với một Elon Musk thường xuyên nhìn chằm chằm xuống sàn nhà là Sam Altman (41 tuổi), người thỉnh thoảng lại khóa ánh nhìn lo âu với những người xung quanh khi di chuyển từ khu vực nhân chứng vào phòng xử án.

Dex Hunter-Torricke, người sáng lập Center for Tomorrow, nhận định rằng các giám đốc điều hành công nghệ thường tự bao bọc mình bằng một "đội quân" truyền thông để duy trì hình ảnh nhân tạo. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa tòa án mở ra, giống như con chó Toto kéo tấm màn che của Phù thủy xứ Oz, tất cả đều lộ diện chỉ là những con người bình thường với đầy đủ sự lo âu.

Cốt lõi của vụ kiện bắt đầu từ năm 2024, khi Elon Musk cáo buộc OpenAI đã lợi dụng tiền bạc và danh tiếng của mình, vi phạm thỏa thuận sáng lập là một tổ chức phi lợi nhuận ưu tiên lợi ích cộng đồng thay vì mục tiêu thương mại.

Phía OpenAI đã phản pháo quyết liệt, cho rằng đây là một vụ kiện vô căn cứ nhằm cản trở sự phát triển của công ty trong khi Musk đang nỗ lực xây dựng một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Con số rủi ro không hề nhỏ bởi nếu bị tuyên bố có lỗi, OpenAI có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới 150 tỷ USD. Đây không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, mà còn là cuộc chiến giành quyền kiểm soát định hướng của AI, công nghệ được cho là sẽ định hình lại toàn bộ nền kinh tế.

Trước bồi thẩm đoàn gồm 9 người, Musk tự họa mình như một doanh nhân táo bạo, người lo lắng cho sự tồn vong của nhân loại. Ông ví von rằng bản thân mong muốn một kết quả tươi sáng như trong phim "Star Trek" thay vì viễn cảnh diệt vong của "Terminator".

Tuy nhiên, sự tự tin đó đôi khi biến thành sự thất vọng rõ rệt khi đối đầu với William Savitt, luật sư của OpenAI. Ông chủ Tesla thậm chí còn chỉ trích các câu hỏi của Savitt là "gây hiểu lầm" và "được thiết kế để lừa dối".

Sự thật trần trụ phía sau những dòng tin nhắn

Bên ngoài tòa án, không khí không khác gì một ngày hội với các nhóm biểu tình mang theo những hình nộm châm biếm Musk. Bên trong, sự xuất hiện của những nhân vật quyền lực khác cũng gây chú ý không kém.

Ông Greg Brockman, Chủ tịch OpenAI, xuất hiện với chiều cao gây bất ngờ và luôn có vợ đi cùng, không ngừng ghi chép bằng bút đỏ vào tập giấy pháp lý, những ghi chép mà trớ trêu thay lại đang bị sử dụng làm bằng chứng chống lại chính ông.

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của "ông trùm" Hollywood Ari Emanuel, một người bạn thân của Musk. Emanuel xuất hiện cùng một vệ sĩ mang theo chiếc túi từ Harrods chứa hai chiếc gối mềm mại cho vị tỷ phú, một chi tiết cho thấy sự xa hoa ngay cả trong những giây phút căng thẳng nhất.

Trong khi đó, bà Shivon Zilis (mẹ của bốn người con của Musk và là cựu thành viên hội đồng quản trị OpenAI) đã đưa ra những câu trả lời ngắn gọn và đầy châm biếm dưới sự chất vấn của luật sư. Ngược lại, Mira Murati, cựu CTO của OpenAI, hoàn toàn vắng mặt tại tòa để tham dự Met Gala tại New York, để lại những đoạn video lời khai được phát lại trong phòng xử án.

Vụ kiện cũng đã hé lộ những góc khuất chưa từng thấy thông qua các tin nhắn riêng tư trong giai đoạn hỗn loạn khi Sam Altman bị sa thải tạm thời vào năm 2023.

Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh trước công chúng, các tin nhắn cho thấy một Sam Altman đầy lo âu, liên tục hỏi Mira Murati về cơ hội "sống sót" của mình ở vị trí CEO. Đáp lại sự bất an đó, Murati chỉ viết ngắn gọn: "Sam, chuyện này rất tệ".

Hiện tại, khi cuộc đối đầu tiến gần đến giai đoạn phân xử của bồi thẩm đoàn, đám đông bên ngoài tòa án đã bắt đầu thưa thớt hơn. Tuy nhiên, sự chú ý sẽ đổ dồn vào tuần này khi Sam Altman và CEO Satya Nadella của Microsoft dự kiến sẽ chính thức bước lên bục nhân chứng.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ kiện này đã thành công trong việc hạ bệ những "vị thần công nghệ" xuống mức độ con người nhất. Nó cho thấy rằng ngay cả với khối tài sản hàng trăm tỷ USD, những bộ óc thiên tài nhất vẫn không thể tránh khỏi những mâu thuẫn cá nhân, sự phản bội và nỗi sợ hãi về việc đánh mất quyền lực.

*Nguồn: NYT, BI