Loạt tàu dầu khổng lồ tìm thấy cách "đơn giản" để vượt Hormuz: Chỉ cần 1 nút bấm

Dữ liệu vận tải từ Kpler và LSEG cho thấy điều này vào hôm thứ Hai, nêu bật một xu hướng đang gia tăng nhằm duy trì xuất khẩu dầu mỏ của khu vực Trung Đông. Dữ liệu cũng cho thấy, hai tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) là Agios Fanourios I và Kiara M, mỗi tàu chở 2 triệu thùng dầu thô của Iraq, đã đi qua eo biển này vào Chủ nhật.

Tàu Agios Fanourios I đang hướng đến Đông Nam Á. Tàu chở dầu này đã không thể đi qua eo biển trong ít nhất hai nỗ lực trước đó, kể từ khi nó được nạp dầu thô Basrah Medium vào ngày 17 tháng 4.

Theo dữ liệu của Kpler, một diễn biến khác là tàu Kiara M cũng đã rời Vịnh vào Chủ nhật với bộ phát đáp bị tắt.

Hiện chưa rõ tàu chở dầu treo cờ San Marino này sẽ dỡ 2 triệu thùng dầu thô Basrah trên tàu ở đâu. Con tàu này được quản lý bởi một công ty có trụ sở tại Thượng Hải và thuộc sở hữu của một tổ chức đăng ký tại Quần đảo Marshall. Hiện không thể liên lạc ngay với các công ty này vì thông tin liên lạc của họ không được công khai.

Trước đó, dữ liệu của Kpler cho thấy tàu VLCC Basrah Energy đã nạp 2 triệu thùng dầu thô Upper Zakum từ trạm Zirku của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vào ngày 1 tháng 5 và rời khỏi eo biển Hormuz vào ngày 6 tháng 5.

Theo dữ liệu, con tàu treo cờ Panama đã dỡ hàng hóa của mình tại Các trạm Tàu chở dầu Fujairah vào ngày 8/5.

Hiện chưa rõ công ty nào đã thuê con tàu chở dầu do hãng vận tải Sinokor sở hữu và quản lý này. Sinokor đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính.

Gần đây, ADNOC và các khách hàng của mình đã điều hướng một số tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz trong một nỗ lực nhằm di chuyển lượng dầu bị mắc kẹt ở Vịnh do xung đột tại Trung Đông.

Tham khảo: Reuters﻿