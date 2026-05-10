Tàu chở dầu đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu

Theo các nhà phân tích vận tải biển, con tàu Al Kharaitiyat là tàu chở dầu đầu tiên thuộc sở hữu và vận hành của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2. Vào lúc 4h ngày 10/5, tàu này đang ở Vịnh Oman.

Trang web theo dõi MarineTraffic thông tin thêm hành trình của con tàu, cho thấy nó đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường phía bắc được Iran chấp thuận gần đảo Qeshm.

Tàu Al Kharaitiyat có khả năng chở hơn 200.000m³ khối khí hóa lỏng, chất hàng tại khu công nghiệp Ras Laffan, nằm cách Thủ đô Doha của Qatar khoảng 80km về phía Bắc hồi đầu tháng 5.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)