Hàn Quốc: Xe buýt đón chở nhiều trẻ em đâm thẳng cột điện, tài xế dương tính ma tuý

Theo Phạm Trang | 10-05-2026 - 19:44 PM | Tài chính quốc tế

Vụ tai nạn xe buýt đưa đón tại Seoul khiến 5 người bị thương. Tài xế được cho là có phản ứng dương tính trong kiểm tra ma túy nhanh.

Chiều 8/5, một xe buýt đưa đón của trung tâm thể thao đã lao vào cột điện tại quận Dongdaemun, Seoul (Hàn Quốc), khiến 5 người bị thương và phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h10 trên một tuyến đường ở khu Jangan thuộc quận Dongdaemun. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có khoảng 30 người, bao gồm 13 trẻ em.

Cảnh sát cho biết 5 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, song các vết thương đều ở mức độ nhẹ.

Vụ va chạm cũng khiến nguồn điện tại khu vực xung quanh hiện trường bị gián đoạn trong một khoảng thời gian.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu tài xế sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh chất kích thích cho phản ứng dương tính.

Liên quan đến kết quả này, tài xế khai rằng đã uống thuốc cảm trong khoảng một tháng qua. Người này cũng cho biết vụ tai nạn xảy ra trong lúc cố tránh một phương tiện phía trước nên đã đâm vào cột điện bên đường.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc, đồng thời chờ kết quả giám định từ Viện Khoa học điều tra quốc gia Hàn Quốc.

Nguồn: DongA

Cú sốc hóa đơn điện ở một quốc gia G7: Người dân âm thầm bị 'móc túi', trả tiền điện hôm nay, 50 năm sau mới thấy lợi ích

