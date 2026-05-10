Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay đâm tử vong người vượt rào tại sân bay Denver

Theo Mạnh Dương | 10-05-2026 - 19:09 PM | Tài chính quốc tế

Máy bay hãng Frontier Airlines đã đâm tử vong 1 người vượt rào tại sân bay Denver, khiến phi công phải hủy cất cánh và sơ tán hành khách.

Máy bay đâm tử vong người vượt rào tại sân bay Denver - Ảnh 1.

Máy bay Frontier Airlines tại sân bay quốc tế Denver, Mỹ, ngày 25/11/2025. (Ảnh: AP)

Máy bay hãng Frontier Airlines đã đâm tử vong 1 người trên đường băng sân bay quốc tế Denver (Mỹ), trong lúc cất cánh tối 8/5 (giờ địa phương), buộc phi công phải hủy quy trình cất cánh và sơ tán toàn bộ hành khách.

Theo nhà chức trách sân bay, người này đã vượt qua hàng rào an ninh và đi vào đường băng khoảng 2 phút trước khi bị máy bay đâm trúng. Danh tính nạn nhân chưa được công bố và người này được cho là không phải nhân viên sân bay.

Vụ việc xảy ra lúc 23h19 ngày 8/5, theo giờ địa phương, khi chuyến bay Frontier Airlines số hiệu 4345 đang rời Denver để tới Los Angeles. Máy bay Airbus A321 chở 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Frontier Airlines cho biết khói xuất hiện trong khoang, trong khi phi công lập tức hủy cất cánh. Hành khách sau đó được sơ tán bằng cầu trượt khẩn cấp và được đưa về nhà ga. Sân bay Denver cho biết đã có một đám cháy nhỏ ở động cơ nhưng lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt.

Máy bay đâm tử vong người vượt rào tại sân bay Denver- Ảnh 1.

Biển hiệu bên ngoài trụ sở Frontier Airlines tại Denver, Mỹ, ngày 7/2/2022. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Có 12 hành khách bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán, trong đó 5 người được đưa tới bệnh viện địa phương. Đến sáng 9/5, phần lớn hành khách đã rời Denver trên một chuyến bay mới của Frontier Airlines.

Đoạn ghi âm kiểm soát không lưu do ứng dụng ATC.com công bố cho thấy phi công đã báo với đài kiểm soát rằng máy bay “vừa đâm trúng một người” và có cháy động cơ. Phi công cũng thông báo trên máy bay có 231 người và một cá nhân đã đi bộ băng qua đường băng.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết phi công đã dừng quy trình cất cánh ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh không ai được xâm nhập trái phép vào khu vực sân bay.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang phối hợp với Cục Hàng không Liên bang Mỹ, sân bay quốc tế Denver và lực lượng thực thi pháp luật địa phương để điều tra vụ việc. Đường băng 17L, nơi xảy ra sự cố, tạm thời bị đóng để phục vụ công tác điều tra.

Máy bay hút người vào động cơ tại Mỹ, hơn 200 khách tháo chạy

Theo Mạnh Dương

VTV

Từ Khóa:
máy bay

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Mỹ, quan chức cấp cao Nga cảnh báo đây mới là đối thủ hàng đầu của Kremlin sau hơn 80 năm

Không phải Mỹ, quan chức cấp cao Nga cảnh báo đây mới là đối thủ hàng đầu của Kremlin sau hơn 80 năm Nổi bật

Phát minh của Trung Quốc xoay chuyển ngành phân bón: Ép chất thải độc hại thành nguyên liệu cho nông nghiệp, hiệu suất cao gấp 3 lần bình thường

Phát minh của Trung Quốc xoay chuyển ngành phân bón: Ép chất thải độc hại thành nguyên liệu cho nông nghiệp, hiệu suất cao gấp 3 lần bình thường Nổi bật

Quan chức cấp cao Mỹ gặp Thủ tướng Qatar thảo luận về Iran

Quan chức cấp cao Mỹ gặp Thủ tướng Qatar thảo luận về Iran

18:44 , 10/05/2026
Ảnh vệ tinh tiết lộ điều đáng lo ở đảo Kharg của Iran

Ảnh vệ tinh tiết lộ điều đáng lo ở đảo Kharg của Iran

18:29 , 10/05/2026
Iran tuyên bố 'đang chờ lệnh khai hoả'

Iran tuyên bố 'đang chờ lệnh khai hoả'

18:00 , 10/05/2026
Súng đã nổ, Nga ồ ạt trả đũa Kiev - Phát biểu của ông Putin thay đổi tất cả, 1 nước nhận đề nghị đặc biệt

Súng đã nổ, Nga ồ ạt trả đũa Kiev - Phát biểu của ông Putin thay đổi tất cả, 1 nước nhận đề nghị đặc biệt

17:30 , 10/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên