Iran “không đàm phán hạt nhân”, sẵn sàng mọi kịch bản đáp trả Mỹ

Giới chức Iran ngày 11-5 phát đi hàng loạt thông điệp cứng rắn giữa lúc đàm phán với Mỹ rơi vào bế tắc và căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào. Theo Press TV, ông Ghalibaf cảnh báo các đối thủ rằng những tính toán sai lầm sẽ chỉ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

"Lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đưa ra câu trả lời thích đáng cho mọi hành động gây hấn. Chiến lược sai lầm và quyết định sai lầm luôn dẫn tới kết quả sai lầm. Cả thế giới đã hiểu điều đó. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi phương án. Họ sẽ phải ngạc nhiên"- ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Ảnh: Press TV

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tehran duy trì lập trường "kiên nhẫn chiến lược", đồng thời nâng cao mức độ sẵn sàng trước các sức ép từ Mỹ và Israel.

Theo một số nguồn tin, ông Ghalibaf cũng là nhân vật tham gia tuyến đàm phán của Iran với Mỹ trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Iran tiếp tục nhấn mạnh rằng Washington không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran, được nêu trong đề xuất 14 điểm mà Tehran đã đưa ra hồi đầu tháng 5. Theo ông, mọi cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới "thất bại nối tiếp thất bại".

Bên cạnh đó, Tehran cũng phát đi tín hiệu "không lùi bước" đối với vấn đề hạt nhân.

Phát ngôn viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei cho biết các nghị sĩ vừa có cuộc làm việc với ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI).

Lãnh đạo AEOI cho rằng đối phương đang tìm cách phá hủy sức mạnh của Iran, trong đó có trụ cột công nghiệp hạt nhân. Giới chức Iran khẳng định các hoạt động hạt nhân của họ vì "mục đích hòa bình và sẽ tiếp tục hòa bình".

Thông điệp đáng chú ý nhất của Tehran là về vấn đề làm giàu uranium. "Công nghệ hạt nhân không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán, năng lực làm giàu uranium cũng không thể đàm phán" - ông Rezaei quả quyết.

Phát ngôn viên Eslami cho biết Iran đã dự liệu và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ các cơ sở, tài sản hạt nhân. Theo ông, ngành công nghiệp hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và những thành tựu hạt nhân sẽ được bảo vệ.