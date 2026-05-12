Bộ tài chính nước EU bí mật chuyển 22 tỷ USD vàng và tiền mặt cho Ukraine, một chính trị gia bức xúc, yêu cầu giải thích

Một chính trị gia cánh hữu người Áo đã yêu cầu Bộ Tài chính nước này giải thích làm thế nào gần 22 tỷ USD tiền mặt và vàng đã được vận chuyển từ Áo sang Ukraine kể từ năm 2022 mà không gây ra bất kỳ lo ngại nào về rửa tiền hoặc quy định giám sát.

Trong một tuyên bố được công bố hôm Chủ nhật (10/5), Tổng thư ký Đảng Tự do Áo (FPO) Christian Hafenecker đã chỉ trích cái mà ông mô tả là "hệ thống tư pháp hai tầng" của Vienna vì đã bỏ qua các khoản thanh toán khổng lồ cho Kiev, trong khi vẫn kiểm soát chặt chẽ ngân sách của người đóng thuế.

Ông Hafenecker cho biết: "Đây không phải là tiền giả. Có 1.030 lô hàng tiền mặt và vàng đã đăng ký, trị giá khoảng 12 tỷ euro (14 tỷ USD) cộng thêm 7,75 tỷ USD, được vận chuyển thực tế trên quãng đường hơn 1.300 km vào khu vực chiến sự".

"Và vị bộ trưởng tài chính có trách nhiệm chỉ đơn giản nói với tôi là: 'Chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi không điều tra gì, chúng tôi chưa thu thập bất kỳ thông tin nào'. Đó không phải là câu trả lời, đó là sự thiếu trách nhiệm", ông nói thêm.

Để so sánh, luật chống rửa tiền của Áo yêu cầu một công dân nếu muốn rút ít nhất 12.000 euro từ tài khoản thừa kế phải chứng minh nguồn gốc của số tiền, và bất kỳ người nào qua biên giới ngoài EU với hơn 10.000 euro tiền mặt đều phải khai báo, Hafenecker nói. "Đây là một hệ thống tư pháp hai tầng trong lĩnh vực tài chính".

Vị chính trị gia này yêu cầu công khai toàn bộ thông tin về tất cả các lô hàng tiền mặt từ Áo sang Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang. Ông Hafenecker cũng yêu cầu Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính tiến hành kiểm toán và Văn phòng Báo cáo Chống rửa tiền của Áo trình báo cáo về vấn đề này lên quốc hội.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo việc Hungary đã hoàn trả lô vàng và tiền mặt trị giá 82 triệu USD mà Budapest tịch thu từ Kiev hồi tháng 3.

Lực lượng chống khủng bố Hungary ngày 5/3 chặn hai xe bọc thép của ngân hàng nhà nước Ukraine Oschadbank khi đoàn xe đang vận chuyển tiền và vàng từ Vienna về Kiev bằng đường bộ.

Giới chức Hungary sau đó tịch thu khoảng 40 triệu USD tiền mặt, 35 triệu euro tiền mặt và 9 kg vàng thỏi, đồng thời tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng Oschadbank hộ tống đoàn xe với nghi vấn rửa tiền.

Theo RT