Giá năng lượng neo cao, đồng nội tệ chạm đáy, thủ tướng nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng, tạm ngừng mua vàng, hoãn du lịch nước ngoài

Y Vân | 11-05-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhà lãnh đạo quốc gia châu Á này kêu gọi người dân làm việc tại nhà, hạn chế mua vàng và đi du lịch nước ngoài để tiết kiệm ngoại hối.

Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân Ấn Độ tiết kiệm nhiên liệu bằng cách làm việc tại nhà và sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong bối cảnh quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới đang nỗ lực hạn chế tác động từ việc giá năng lượng tăng cao.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng kể từ khi xung đột Mỹ-Israel và Iran nổ ra ngày 28/2.

Lời kêu gọi này được đưa ra vài ngày sau khi đảng Bharatiya Janata của ông giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang trước phe đối lập.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất của chính phủ Ấn Độ là giá năng lượng tăng cao đang gây ra áp lực lên đồng rupee và dự trữ ngoại hối.

“Chúng ta cần hạn chế việc sử dụng xăng và dầu diesel”, ông Modi phát biểu trong bài diễn văn tối Chủ nhật (10/5) tại thành phố Secunderabad.

“Ở những thành phố có hệ thống tàu điện ngầm, chúng ta nên di chuyển bằng tàu điện ngầm… Chúng ta cũng phải đặc biệt chú trọng đến tiết kiệm ngoại hối vì giá xăng dầu trên toàn cầu đã tăng rất cao”, ông Modi phát biểu.

Ông Modi cũng kêu gọi người dân Ấn Độ tạm dừng mua vàng không thiết yếu trong 1 năm hay hoãn đi du lịch nước ngoài trong các kỳ nghỉ và đám cưới.

Ấn Độ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu khí gas nấu ăn và giá dầu tăng vọt do cuộc chiến ở Trung Đông. Cuộc khủng hoảng này đặt ra thách thức lớn đối với một quốc gia đã nhập khẩu 174 tỷ USD dầu khí vào năm ngoái, trong đó 2/3 lượng khí đốt tự nhiên và một nửa lượng dầu thô nhập khẩu đến từ vùng Vịnh.

Ấn Độ đã chuyển sang tìm kiếm các nhà cung cấp khác để bù đắp sự thiếu hụt, bao gồm mua dầu từ Nga sau khi Mỹ nới lỏng một phần lệnh trừng phạt hồi tháng 3. Nước này cũng yêu cầu các nhà máy lọc dầu ưu tiên sản xuất khí đốt phục vụ nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, giá nhập khẩu tăng cao đã gây áp lực lên đồng tiền nước này và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Đồng rupee là một trong những đồng tiền hoạt động kém hiệu quả nhất châu Á kể từ khi xung đột bắt đầu ở vùng Vịnh, chạm mức thấp lịch sử 95 rupee/USD. Đồng tiền này hiện dao động quanh mức 91 rupee/USD.

Các nhà kinh tế lo ngại về tác động của chiến tranh đối với cán cân thanh toán vốn đã chịu áp lực do các nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu Ấn Độ với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.

Devarsh Vakil, trưởng bộ phận nghiên cứu tại HDFC Securities ở Mumbai, cho biết: “Giá dầu thô tăng cao và tình trạng bất ổn toàn cầu đang gây áp lực nặng nề lên dự trữ ngoại hối của Ấn Độ. Việc giảm chi tiêu cho nhập khẩu vàng và du lịch nước ngoài có thể giúp quốc gia này bảo toàn nguồn dự trữ”.

Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đã giảm 5% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, xuống còn 690 tỷ USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã bán một phần USd.

Teresa John, nhà kinh tế học ở Mumbai, cho biết “yếu tố cốt lõi [trong bài phát biểu của ông Modi] là bảo toàn ngoại hối”.

Trong bối cảnh khủng hoảng vùng Vịnh kéo dài, các nhà kinh tế đang điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ – nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong những năm gần đây.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ ước tính GDP sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027, nhưng IMF dự báo mức tăng trưởng 6,5% cho năm dương lịch 2026 và Goldman Sachs đã hạ con số này xuống 5,9%.

Theo FT﻿

Chính trị gia nước láng giềng với Nga thúc giục EU nối lại nhập khẩu năng lượng từ Moscow, nói khối đang rất cần Nga

Y Vân

