Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngỡ ngàng: Bí ẩn kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm ở Nga

Khi nhắc tới hải đăng, hầu hết mọi người đều hình dung ra những công trình cao lớn nằm sát bờ biển, nơi ánh đèn đóng vai trò dẫn đường cho tàu thuyền trong đêm tối hoặc thời tiết xấu. Thế nhưng tại vùng Astrakhan ở miền nam nước Nga, có một ngọn hải đăng lại đứng hoàn toàn cô độc giữa thảo nguyên khô cằn, cách biển Caspi tới gần 30 km.

Công trình đặc biệt này có tên Petrovsky Lighthouse, được xem là một trong những “dị thường kiến trúc” kỳ lạ nhất nước Nga. Từ xa, ngọn tháp gạch đỏ cao vút nổi bật giữa vùng đồng bằng rộng lớn khiến nhiều người lần đầu chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Khó ai có thể tin rằng nơi hiện chỉ còn cỏ dại và đất khô nứt nẻ từng là một phần của biển Caspi rộng lớn trong quá khứ.

Petrovsky Lighthouse nằm sâu trong vùng thảo nguyên Astrakhan, khu vực nổi tiếng với địa hình bằng phẳng và khí hậu khô hạn. Ngày nay, nếu đứng trên đỉnh ngọn hải đăng và nhìn về phía chân trời, du khách thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt biển.

Tuy nhiên, sự tồn tại của công trình này lại hoàn toàn có cơ sở lịch sử rõ ràng.

Theo ghi chép, vào năm 1741, Sa hoàng Peter Đại đế của Nga đã ra lệnh xây dựng ngọn hải đăng nhằm phục vụ hoạt động hàng hải trên biển Caspi. Vào thời điểm đó, toàn bộ khu vực nơi Petrovsky Lighthouse tọa lạc vẫn còn nằm giữa vùng biển ven bờ.

Khi ấy, tại đây tồn tại nhiều đảo nhỏ cùng một cảng biển quan trọng, nơi tàu thuyền có thể neo đậu trong quá trình giao thương trên biển Caspi.

Phiên bản đầu tiên của ngọn hải đăng được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, công trình này sau đó đã bị phá hủy bởi một cơn bão lớn. Phải tới năm 1876, chính quyền Nga mới xây dựng lại hải đăng bằng gạch với kết cấu kiên cố hơn.

Ngọn hải đăng mới được thiết kế với cầu thang gang đúc cùng các đài quan sát chắc chắn, nhiều chi tiết vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Với chiều cao tương đương khoảng 20 tầng, Petrovsky Lighthouse nhanh chóng trở thành cột mốc dẫn đường quan trọng cho tàu bè di chuyển trên biển Caspi thời bấy giờ.

Điều khiến công trình này trở nên kỳ lạ nằm ở sự thay đổi mạnh mẽ của địa lý tự nhiên theo thời gian.

Biển Caspi vốn trải qua quá trình rút nước kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Mực nước tại nhiều khu vực ven biển dần hạ thấp, khiến các tuyến giao thương từng nhộn nhịp bắt đầu gặp khó khăn.

Đến đầu thế kỷ XX, vùng nước quanh Petrovsky Lighthouse đã trở nên quá nông khiến cảng biển tại đây buộc phải đóng cửa. Dù vậy, ngọn hải đăng vẫn tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm sau đó.

Phải tới năm 1930, khi biển Caspi rút xa hoàn toàn khỏi khu vực này, Petrovsky Lighthouse mới chính thức ngừng nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền.

Kể từ đó, công trình dần trở thành một “hóa thạch lịch sử” bị bỏ lại giữa thảo nguyên mênh mông.

Ngày nay, Petrovsky Lighthouse thu hút sự chú ý mạnh mẽ của du khách, nhiếp ảnh gia và những người yêu thích các địa điểm kỳ lạ. Giữa khung cảnh gần như hoang vắng, ngọn tháp gạch cổ kính hiện lên như một vật thể “lạc chỗ” đầy bí ẩn.

Nhiều người ví nơi này giống bối cảnh trong phim hậu tận thế hoặc các trò chơi thế giới mở, nơi dấu tích của nền văn minh cũ bị thời gian bỏ quên giữa thiên nhiên hoang dã.

Không chỉ là điểm tham quan kỳ lạ, Petrovsky Lighthouse còn được xem như minh chứng trực quan cho sự biến đổi mạnh mẽ của môi trường tự nhiên qua thời gian.

Sự rút nước của biển Caspi trong nhiều thế kỷ đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo địa lý của khu vực Astrakhan. Những nơi từng là bến cảng sầm uất nay trở thành vùng đất khô cằn, trong khi các công trình từng nằm sát biển giờ bị mắc kẹt giữa thảo nguyên.

Hiện tượng này cũng cho thấy cách thiên nhiên có thể khiến các công trình nhân tạo mất đi vai trò ban đầu chỉ sau vài thế hệ.

Dù không còn phục vụ hàng hải, Petrovsky Lighthouse vẫn đứng vững như một nhân chứng lịch sử hiếm hoi của thời kỳ biển Caspi từng bao phủ khu vực này. Sau gần ba thế kỷ tồn tại, ngọn hải đăng cô độc giữa sa mạc vẫn tiếp tục khiến những người đặt chân tới đây phải kinh ngạc trước sự kỳ lạ mà thiên nhiên và lịch sử cùng tạo ra.