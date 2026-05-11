Cuộc chiến ám ảnh giành giật lại sự sống của bệnh nhân virus Hanta: Nhiễm trùng huyết, suy thận, phổi đầy dịch và loạt triệu chứng nặng nề

Vụ bùng phát virus Hanta trên một con tàu du lịch ở Đại Tây Dương đã gợi lại những ký ức đau đớn cho một người đàn ông ở British Columbia (Canada), người đã suýt tử vong vì loại virus hiếm gặp này ba năm trước.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một cơn đau đầu khủng khiếp và những cơn ớn lạnh "ập đến từ hư vô," Lorne Warburton chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Current của CBC tuần này.

"Tôi đã uống Advil (thuốc giảm đau) liên tục như ăn kẹo. Cơn đau trong đầu tôi tồi tệ đến mức không thể tả," ông nói.

Ông đã đến phòng khám địa phương nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Khi các triệu chứng bắt đầu trầm trọng hơn một cách nhanh chóng, Warburton tin rằng mình đã có thể tử vong ngay trên giường nếu không kịp thời đến phòng khám.

Ông được chuyển bằng máy bay đến Bệnh viện Lions Gate ở North Vancouver.

"Từ đó, mọi chuyện diễn tiến thành nhiễm trùng huyết, thận của tôi bị suy, và phổi thì đầy dịch," ông kể lại.

Cuối cùng, ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vancouver, nơi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sinh tồn trong vài ngày. Ông được xuất viện sau hai tuần, nhưng cho biết phải mất gần một năm rưỡi để hồi phục hoàn toàn.

Warburton nói rằng ông cảm thấy "rất may mắn" khi còn sống. "Tôi không còn coi bất cứ điều gì là hiển nhiên nữa".

Các trường hợp nhiễm bệnh rất hiếm tại Canada

Mặc dù hiếm gặp, loại tác nhân gây bệnh từ loài gặm nhấm này có thể gây ra những căn bệnh nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến tử vong ở người.

Dạng bệnh thường thấy nhất ở Bắc Mỹ là hội chứng phổi do virus Hanta (HPS), một căn bệnh hô hấp nghiêm trọng thường bắt đầu với các triệu chứng giống cúm và có tỷ lệ tử vong lên tới 50%, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Từ năm 1989 đến 2020, tổng cộng có 143 trường hợp mắc hội chứng phổi do virus Hanta đã được xác nhận tại Canada, theo một báo cáo năm 2020 do Phòng thí nghiệm Vi sinh quốc gia của Cơ quan Y tế Công cộng Canada tại Winnipeg dẫn đầu. Trung bình, con số này tương đương khoảng bốn đến năm trường hợp mỗi năm trên toàn quốc.

Trong số 143 trường hợp đó, có 34 trường hợp tử vong.

Với những số liệu này, việc mắc bệnh ở Canada được coi là "ngoại lệ hiếm gặp," Tiến sĩ Zain Chagla, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CBC News. "Không phải là không thể, nhưng là ngoại lệ hiếm gặp".

Các quan chức y tế tin rằng virus sẽ không lây lan

Tại một cuộc họp báo vào thứ Sáu, các quan chức đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về 10 người Canada có thể đã tiếp xúc với virus do vụ bùng phát trên tàu du lịch, đồng thời cố gắng xoa dịu lo ngại về việc căn bệnh này có thể lây lan tại Canada.

Giám đốc Y tế Công cộng, Tiến sĩ Joss Reimer, đã lặp lại nhiều lần rằng nguy cơ đối với người dân nói chung ở Canada là thấp và các quan chức không kỳ vọng sẽ có sự lây lan thêm tại quốc gia này.

"Đây không phải là một loại virus lây truyền theo cách giống như COVID, nó khó lây truyền từ người sang người hơn nhiều," bà nói bằng tiếng Pháp. "Đây không phải là loại virus có khả năng gây ra đại dịch".

Tiến sĩ Reimer cho biết có sáu cá nhân tại Canada đang thực hiện cách ly sau khi có khả năng tiếp xúc với virus, và bốn người Canada khác vẫn đang cách ly trên con tàu du lịch sắp cập bến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Bà Reimer cũng đề cập đến cách mọi người có thể giảm nguy cơ mắc virus Hanta. Bà cho biết điều quan trọng nhất mọi người nên làm là tránh xa các loài gặm nhấm và khử trùng một cách an toàn những khu vực bị loài gặm nhấm làm ô nhiễm.

Mặc dù không chắc chắn về cách mình đã nhiễm loại virus hiếm gặp này, Warburton nghi ngờ ông đã mắc bệnh từ một số loài gặm nhấm trên gác mái của mình - một nơi mà ông vẫn tránh xa cho đến tận ngày nay.

Nguồn: CBC