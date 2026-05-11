Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Xe máy "bay" thẳng lên cột đèn giao thông sau va chạm kinh hoàng tại Canada

Theo Thu Hương | 11-05-2026 - 16:10 PM | Tài chính quốc tế

Sau cú tông trực diện vào ô tô, người lái xe máy văng xuống đường trong khi phương tiện bị hất tung, mắc kẹt trên... cột đèn giao thông tại TP Delta.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào chiều 9-5 (giờ địa phương) tại giao lộ đường Scott và đại lộ 71, TP Delta, tỉnh British Columbia - Canada.

Sở Cảnh sát Delta (DPD) xác nhận một vụ va chạm mạnh đã xảy ra giữa xe máy và ô tô khiến giao thông qua khu vực này bị đình trệ.

Trang Citynews dẫn nguồn từ camera giám sát cho thấy chiếc xe máy đang di chuyển về hướng Nam trên đường Scott thì đâm trực diện vào một chiếc ô tô đang rẽ trái để vào trung tâm thương mại Scottsdale Centre.

Cú va chạm cực mạnh khiến cả người điều khiển lẫn phương tiện bị hất văng lên không trung.

Chiếc xe treo trên thanh xà ngang kim loại của cột đèn giao thông. Clip: X.

Theo hình ảnh ghi lại, người lái xe máy rơi xuống mặt đường ở vị trí khá xa giao lộ. Trong khi đó, chiếc xe máy đã lộn khoảng ba vòng giữa không trung trước khi mắc kẹt trên thanh xà ngang kim loại của cột đèn tín hiệu giao thông.

Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về động lực học khiến chiếc xe có thể mắc kẹt ở vị trí hy hữu này.

Clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy chiếc xe đã lộn ba vòng trên không trung trước khi mắc vào cột đèn giao thông. Clip: X.

Ngay sau khi nhận tin báo, Dịch vụ Y tế Khẩn cấp British Columbia đã điều động ba đơn vị cứu thương đến hiện trường.

Nhằm phục vụ công tác dọn dẹp mảnh vỡ và hạ chiếc xe máy khỏi cột đèn, cảnh sát TP Delta đã phong tỏa toàn bộ đường Scott đoạn từ đại lộ 70 đến đại lộ 72.

Cơ quan chức năng TP Delta yêu cầu các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác để tránh ùn tắc.

Đến cuối ngày, nguyên nhân chi tiết dẫn đến lỗi vi phạm của các bên liên quan vẫn đang được lực lượng cảnh sát tiếp tục điều tra.

Gãy đôi sau khi tai nạn, mẫu xe điện Trung Quốc gây bất ngờ vì pin không phát nổ

Theo Thu Hương

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ mất mát lớn, để tuột cơ hội vào tay Trung Quốc, Nga?

Mỹ mất mát lớn, để tuột cơ hội vào tay Trung Quốc, Nga? Nổi bật

Hai nước Đông Nam Á bắt tay thành lập liên minh thống trị gần 3/4 sản lượng ‘vàng trắng’ toàn cầu, đặt tham vọng nắm quyền chi phối giá

Hai nước Đông Nam Á bắt tay thành lập liên minh thống trị gần 3/4 sản lượng ‘vàng trắng’ toàn cầu, đặt tham vọng nắm quyền chi phối giá Nổi bật

Châu Âu bị gạt khỏi bàn cờ Ukraine: Nga tuyên bố EU mất quyền định đoạt số phận lục địa

Châu Âu bị gạt khỏi bàn cờ Ukraine: Nga tuyên bố EU mất quyền định đoạt số phận lục địa

15:40 , 11/05/2026
Phát hiện thêm nhiều hành khách dương tính với virus Hanta, Mỹ triển khai biện pháp cách ly nghiêm ngặt

Phát hiện thêm nhiều hành khách dương tính với virus Hanta, Mỹ triển khai biện pháp cách ly nghiêm ngặt

15:22 , 11/05/2026
Tranh cãi chuyện nhà hàng bán 4 con bề bề giá 3,6 triệu tại một bãi biển nổi tiếng, chủ quán áp lực đã qua đời

Tranh cãi chuyện nhà hàng bán 4 con bề bề giá 3,6 triệu tại một bãi biển nổi tiếng, chủ quán áp lực đã qua đời

15:04 , 11/05/2026
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia mất chức vì máy bay không người lái Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia mất chức vì máy bay không người lái Ukraine

14:40 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên