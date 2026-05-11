Phát hiện thêm nhiều hành khách dương tính với virus Hanta, Mỹ triển khai biện pháp cách ly nghiêm ngặt

Các hành khách trên tàu thám hiểm MV Hondius bắt đầu rời tàu vào sáng ngày 10/5 (giờ địa phương) tại Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, trước khi lên các chuyến bay chuyên biệt để trở về nước.

Theo cập nhật mới nhất, tổng số ca nhiễm virus Hanta được xác nhận và nghi nhiễm trên tàu đã tăng lên 9 trường hợp. Trong đó có 2 người được xác nhận tử vong do virus này và 1 trường hợp khác nghi tử vong liên quan đến virus Hanta.

Trên tàu có 17 công dân Mỹ đang trở về nước. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết ít nhất một hành khách Mỹ đã có kết quả dương tính với virus Hanta.

Người này sẽ được chuyển đến Đơn vị Cách ly Sinh học Nebraska thuộc Trung tâm Y tế Nebraska Medicine để theo dõi và điều trị. Theo thông tin từ Nebraska Medicine, bệnh nhân hiện chưa xuất hiện triệu chứng và đã được tách biệt khỏi các hành khách khác trong suốt chuyến bay bằng các biện pháp cách ly sinh học nghiêm ngặt.

Sau khi tới Mỹ, người này sẽ tiếp tục được xét nghiệm bổ sung. Trong khi đó, các hành khách còn lại sẽ được đưa đến Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia để đánh giá sức khỏe và theo dõi.

Trong tuyên bố phát đi ngày Chủ nhật, HHS cho biết trên chuyến bay đưa 18 hành khách MV Hondius trở về Mỹ có 2 người được bố trí trong các khoang cách ly sinh học “nhằm đảm bảo an toàn tối đa”.

Một trong hai người hiện có triệu chứng nhẹ, người còn lại đã có kết quả PCR dương tính với virus Hanta.

Chiếc máy bay sẽ hạ cánh trước tại Trung tâm Điều trị Mầm bệnh Đặc biệt Khu vực (RESPTC) thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Nebraska. Sau đó, hành khách có triệu chứng nhẹ sẽ tiếp tục được chuyển tới một cơ sở RESPTC khác để điều trị và theo dõi chuyên sâu.

HHS cho biết: “Khi đến từng cơ sở, mỗi cá nhân sẽ được đánh giá lâm sàng và nhận hỗ trợ y tế phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại”.

Cùng với Mỹ, một người trong nhóm 5 công dân Pháp có mặt trên tàu MV Hondius đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm Hantavirus, theo thông tin từ Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu.

Theo đó, ông Lecornu cho biết: “Cả 5 hành khách đã lập tức được đưa vào diện cách ly nghiêm ngặt cho đến khi có thông báo mới”, ông nói thêm, đồng thời cho biết các hành khách hiện “đang được chăm sóc y tế và sẽ trải qua xét nghiệm cùng đánh giá sức khỏe toàn diện”.

Ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đang dần kết thúc

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của ABC News ngày Chủ nhật, Tiến sĩ Michael Osterholm cho biết ổ dịch Hantavirus trên tàu thám hiểm MV Hondius hiện “đang ở cuối chu kỳ lây nhiễm”.

Ông nói: “Tin tốt là đây là Hantavirus chứ không phải một loại coronavirus mới hay virus cúm. Hantavirus có khả năng lây từ người sang người rất hạn chế. Trên thực tế, điều này cực kỳ hiếm gặp. Vì vậy chúng tôi tin rằng đợt bùng phát hiện gần như đã đi đến hồi kết”.

Theo Tiến sĩ Osterholm, trung bình mỗi năm Mỹ ghi nhận khoảng 30 ca nhiễm Hantavirus. Khoảng 96% trong số này xuất hiện ở khu vực phía tây sông Mississippi do liên quan tới một loài chuột đặc hữu sinh sống tại đây.

Ông cũng nhấn mạnh chủng Hantavirus đang được ghi nhận trên tàu MV Hondius chỉ có thể lây từ người sang người trong những trường hợp “cực kỳ hiếm”, và thường chỉ xảy ra khi bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng.

Vị chuyên gia cho biết việc theo dõi những người từng tiếp xúc với virus tương đối đơn giản. “Hiện tại, chúng ta chỉ cần kiểm tra hai lần mỗi ngày xem họ có bị sốt hay xuất hiện triệu chứng hay không. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ ngay lúc đó, chỉ cần đeo khẩu trang N95 là có thể ngăn chặn lây truyền”, ông nói.

Tiến sĩ Osterholm cho rằng vì đặc điểm lây lan hạn chế của Hantavirus nên không cần áp dụng các biện pháp cách ly công nghệ cao hay đưa toàn bộ hành khách vào khu phong tỏa nghiêm ngặt.

“Đó là lý do chúng ta không cần tới các cơ sở cách ly tối tân để giám sát những người này. Chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi họ bằng các biện pháp rất đơn giản”, ông nói thêm khi giải thích vì sao việc cách ly tập trung các công dân Mỹ trở về từ MV Hondius là không cần thiết.

Trước đó, giới chức y tế Mỹ xác nhận đã có ít nhất một công dân Mỹ trên tàu dương tính với Hantavirus và một người khác xuất hiện triệu chứng nhẹ. Hai hành khách này được vận chuyển bằng khoang cách ly sinh học đặc biệt khi trở về Mỹ để tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Osterholm cho biết ông “hoàn toàn tin tưởng” vào việc các hành khách sẽ tuân thủ quy trình giám sát y tế sau khi trở về nước.

“Tôi nghĩ chỉ trong vài ngày nữa, câu chuyện này sẽ không còn là tâm điểm”, ông nhận định.

Nguồn: ABC News