Hai nước Đông Nam Á bắt tay thành lập liên minh thống trị gần 3/4 sản lượng ‘vàng trắng’ toàn cầu, đặt tham vọng nắm quyền chi phối giá

Theo Thông tấn xã Philippines, Indonesia và Philippines đã chính thức khí kết thành lập liên minh chiến lược nhằm thống nhất ngành công nghiệp niken khu vực. Động thái này hiệu quả trong việc tạo ra một liên minh (cartel) niken kiểm soát gần 3/4 sản lượng khai thác toàn cầu.

Thỏa thuận được ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Khai thác Niken Indonesia và Hiệp hội Công nghiệp Niken Philippines tại hội nghị bàn tròn kinh doanh cấp cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cùng các lãnh đạo doanh nghiệp Philippines đã vạch ra lộ trình tích hợp chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu của 2 nước.

Dựa trên dữ liệu năm 2025 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), liên minh này đưa 2 nước trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng pin toàn cầu.

Cụ thể, sản lượng Niken của Indonesia và Philippines lần lượt là và 2,6 triệu tấn và 270.000 tấn, chiếm tổng cộng 73,6% sản lượng khai thác niken toàn cầu. Indonesia có trữ lượng khoảng 62 triệu tấn niken, trong khi Philippines có 4,8 triệu tấn, tạo ra nền tảng cung ứng vững chắc trong nhiều thập kỷ.

Niken là nguyên tố kim loại được ví như “vàng trắng” của thế giới vì có màu trắng bạc đặc trưng cực kì sáng bóng. Niken là thành phần chính để sản xuất pin lithium-ion, đặc biệt là trong xe điện, khiến nó trở thành nguyên liệu chiến lược được các quốc gia săn đón.

Theo thỏa thuận, 2 bên cam kết đảm bảo nguồn cung tối thiểu 200.000 tấn niken mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 6/2026, để hỗ trợ sản xuất trong khu vực.

Hai bên cũng công bố đầu tư một nhà máy chế biến niken mới tại Philippines với sự tham gia của các tập đoàn Agro Investama, RBN Solutions và Ploutus Inc.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị). Đây là điều kiện tiên quyết để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe từ các nhà sản xuất xe điện tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Đại diện từ Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước (Kadin Indonesia và PCCI) nhấn mạnh rằng liên minh song phương này là một “động thái phòng thủ” trước sự biến động của kinh tế địa chính trị toàn cầu.

Bằng cách hợp nhất thị trường với tổng dân số gần 400 triệu người, Indonesia và Philippines đặt mục tiêu trở thành bên chi phối điều khoản đối với khách hàng quốc tế thay vì thụ động chấp nhận giá như trước đây.

Theo Bne Intellinews﻿