Kiếm 15.000 USD/tháng nhờ làm nghề “tư vấn trên Youtube”, giúp những nhà sáng tạo nội dung như MrBeast giữ chân người xem

Khi Forrest Galante, chuyên gia về động vật hoang dã sở hữu 2,5 triệu người đăng ký, ngồi xuống thực hiện cuộc gọi hàng tháng với Paddy Galloway, anh nhận được một thông tin "sét đánh": Đừng bao giờ đưa rùa vào video nữa.

Bản thân Galante có hơn một thập kỷ kinh nghiệm sản xuất chương trình cho Animal Planet và History Channel. Anh hiểu khán giả của mình.

Tuy nhiên, chính Galloway (người được mệnh danh là "bậc thầy" trong nền kinh tế sáng tạo YouTube) mới là người phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Cứ mỗi khi rùa xuất hiện, tỷ lệ giữ chân người xem lại rơi thẳng đứng. Sự thật này nhất quán và lặp đi lặp lại đến mức không thể chối cãi.

Đó chính là chân dung của một "YouTube Whisperer" (chuyên gia về xu hướng YouTube), tầng lớp cố vấn mới đang đứng sau thành công của những tên tuổi hàng đầu như MrBeast hay Jesser.

Khi YouTube không còn là một sở thích mà trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, những bộ não chiến lược này chính là vũ khí bí mật giúp các nhà sáng tạo nội dung không bị "văng" ra khỏi cuộc chơi của thuật toán.

Quyền lực của YouTube

Hãng tin CNBC cho hay YouTube đang thể hiện sự thống trị áp đảo trong làng truyền thông hiện đại. Theo báo cáo "The Gauge" mới nhất của Nielsen, nền tảng này chiếm tới 12,7% tổng thời lượng phát trực tuyến tại Mỹ, bỏ xa Netflix (8,4%) và Disney (5%).

Sự bùng nổ này không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Một báo cáo năm 2025 của Goldman Sachs ước tính có khoảng 67 triệu người tự coi mình là nhà sáng tạo nội dung trực tuyến, và con số này dự kiến sẽ vượt mốc 100 triệu vào năm 2030.

Riêng tại Mỹ, có khoảng 10.000 kênh sở hữu trên 1 triệu lượt đăng ký. Đối với họ, YouTube là một công việc toàn thời gian hái ra tiền, nhưng để duy trì cỗ máy đó, họ cần những cú click chuột tính bằng con số hàng triệu một cách ổn định.

Alphabet (công ty mẹ của YouTube) cho biết họ đã chi trả hơn 100 tỷ USD cho các nhà sáng tạo kể từ năm 2021. Đặc biệt, xu hướng xem YouTube trên màn hình TV thông minh (Connected-TV) đang thúc đẩy các video dài trên 30 phút với chất lượng sản xuất cao như phim truyền hình.

Đây là nơi các chiến lược gia thực thụ lên tiếng để đảm bảo khoản đầu tư hàng trăm ngàn USD cho một video không bị đổ sông đổ biển.

Chính điều này đã tạo nên việc làm và vị thế cho những chuyên gia xu hướng như Paddy Galloway. Người đàn ông này bắt đầu sự nghiệp từ việc tự đặt câu hỏi: Tại sao một video lại có thể trở nên viral? Sau nhiều năm nghiên cứu "giải mã" MrBeast hay Peter McKinnon, anh đã xây dựng được một đội ngũ 7 nhân viên chuyên phân tích dữ liệu và sở hữu ba công ty phụ trợ cho việc sản xuất.

Bí quyết của Galloway thường xoay quanh hai khái niệm tưởng chừng đơn giản nhưng cực kỳ khắt khe: Tiêu đề và Ảnh thu nhỏ (Thumbnail).

"Chúng tôi có thể tranh luận về một cái tiêu đề duy nhất trong vòng 30 phút. Việc thay đổi chỉ một vài từ ngữ có thể tạo ra tác động khổng lồ đến hiệu suất thực tế của video", Humphrey Yang, một cựu cố vấn tài chính hiện sở hữu kênh YouTube 2 triệu người đăng ký, chia sẻ về trải nghiệm làm việc với Galloway.

Một ví dụ điển hình khác là Jesse Riedel (Jesser). Sau nhiều năm dậm chân ở mức 3 triệu người đăng ký với các nội dung mang tính cá nhân, Galloway đã thúc đẩy anh chuyển sang các ý tưởng lớn hơn, đại chúng hơn. Kết quả là Jesser hiện đã trở thành nhà sáng tạo nội dung thể thao lớn nhất YouTube với hơn 41 triệu người theo dõi.

Cái giá của sự tăng trưởng

Tất nhiên theo CNBC, dịch vụ của các "YouTube Whisperer" hàng đầu không hề rẻ. Galloway tiết lộ mức phí cố định thường bắt đầu từ khoảng 15.000 USD mỗi tháng và có thể cao hơn rất nhiều tùy thuộc vào quy mô dự án. Đổi lại, khách hàng nhận được sự đồng hành "tận răng" hàng ngày qua Slack, phân tích từng biểu đồ giữ chân người xem và tư vấn chiến lược dài hạn.

Anh Aniket Mishra, một chiến lược gia tăng trưởng khác, đưa ra lời khuyên vàng cho các nhà sáng tạo: "Sao chép có gu". Theo anh, điều quan trọng là nghiên cứu những gì đang hoạt động tốt trong một phân khúc cụ thể, sau đó tái hiện lại với một góc nhìn độc đáo, đảm bảo nhịp điệu và định dạng video phù hợp với thị hiếu đã được chứng minh.

Tại các cấp độ cao hơn, các chiến lược gia như Mario Joos (cựu Giám đốc giữ chân người xem của MrBeast) không chỉ đưa ra lời khuyên mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng. Họ lọc ra từ hàng chục ngàn ý tưởng để tìm ra những "viên kim cương" có khả năng bùng nổ.

Một ví dụ điển hình là Gabriel Leblanc-Picard, cựu trưởng bộ phận lên ý tưởng của MrBeast. Để giải bài toán thu hút khán giả nữ cho một kênh vốn toàn nam giới, anh đã đề xuất video "Sống sót 30 ngày ở nơi hoang dã cùng bạn gái cũ".

Video này đạt hơn 120 triệu view chỉ trong một thời gian ngắn, chứng minh rằng sự thấu hiểu tâm lý con người mới là thuật toán tối thượng.

Theo CNBC, dù các công cụ hỗ trợ của YouTube (như YouTube Studio) ngày càng hiện đại, vai trò của các cố vấn bên ngoài vẫn không thể thay thế. Họ cung cấp cái nhìn khách quan và sâu sắc về dữ liệu mà máy móc đôi khi không giải thích được.

"Thuật toán sẽ chỉ đơn giản là phần thưởng cho những gì mọi người muốn xem", ông Mario Joos đúc kết.

Nhiệm vụ của các "YouTube Whisperer" không phải là đánh lừa hệ thống, mà là giúp các nhà sáng tạo hiểu rõ hơn về khán giả của mình, kể cả việc phải chấp nhận rằng những chú rùa chậm chạp có thể là "kẻ thù" của tỷ lệ giữ chân người xem.

Trong một thị trường mà mỗi giây chú ý của người dùng đều được tính bằng USD, việc sở hữu một "chuyên gia xu hướng" bên cạnh không còn là sự xa xỉ, mà là tấm vé bảo hiểm cho sự sinh tồn của các đế chế nội dung số.

*Nguồn: CNBC, BI