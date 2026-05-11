Video: Những clip hiếm hoi trong 162 trang tài liệu về người ngoài hành tinh do Lầu Năm Góc công bố

Trong một động thái đầy bất ngờ và quyết liệt, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức mở cửa kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ về các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), hay còn gọi là UFO.

Đây không chỉ là một đợt công bố thông tin thông thường, mà là kết quả trực tiếp từ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, mở ra một chương mới trong nỗ lực giải mã những bí ẩn lớn nhất của nhân loại.

Khi sự tò mò của công chúng được "số hóa" bằng sự minh bạch

"Người dân Mỹ giờ đây có thể truy cập các tệp tin UAP đã giải mật của Chính phủ Liên bang ngay lập tức", Lầu Năm Góc tuyên bố đầy dõng dạc trên nền tảng X.

Lời khẳng định này đi kèm với một trang web chuyên biệt, nơi tập hợp mọi video, hình ảnh và tài liệu nguồn gốc từ khắp các cơ quan chính phủ Mỹ. Điều quan trọng nhất là tất cả đều ở cùng một nơi và không yêu cầu bất kỳ quyền truy cập an ninh đặc biệt nào.

Động thái này cho thấy một sự chuyển dịch lớn trong tư duy quản lý thông tin. Thay vì giữ kín trong các hầm ngầm của cơ quan tình báo, các dữ liệu về UFO giờ đây được phơi bày dưới ánh sáng của công chúng. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cam kết sẽ phát hành các tài liệu mới theo hình thức cuốn chiếu, với các đợt công bố được thực hiện vài tuần một lần ngay khi chúng được tìm thấy và giải mật.

Điểm đáng chú ý trong lần công bố này chính là sự xuất hiện của các phiên bản hồ sơ FBI có độ bảo mật thấp hơn (ít phần bị bôi đen hơn). Trong đó, một tệp tin khổng lồ chứa hàng trăm trang mô tả lời khai của các nhân chứng và báo cáo công khai về UFO trong giai đoạn từ năm 1947 đến 1968 đã được lộ diện.

Tuy nhiên, sự quan tâm của giới quan sát và những người trẻ yêu công nghệ lại đổ dồn vào các báo cáo hiện đại hơn. Các bản ghi nhớ nội bộ của quân đội mô tả về "một UAP nhỏ có khả năng xuất hiện" tại Iraq vào năm 2022, hay "nhiều tia sáng rực rỡ từ một nguồn gốc không xác định" được quan sát tại Syria vào năm 2024.

Đáng chú ý, đây đều là những khu vực mà quân đội Mỹ đang đóng quân để thực hiện các chiến dịch chống lại ISIS, làm dấy lên những câu hỏi về an ninh quốc phòng trong bối cảnh các hiện tượng lạ xuất hiện tại vùng chiến sự.

Bên cạnh đó, danh sách các địa điểm ghi nhận báo cáo còn kéo dài đến tận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Hy Lạp, cho thấy quy mô toàn cầu của những hiện tượng này.

Không chỉ giới hạn ở bầu khí quyển Trái đất, kho tài liệu còn đưa chúng ta quay ngược về quá khứ với những báo cáo từ các sứ mệnh Apollo. Trong chuyến đổ bộ lên mặt trăng lần thứ hai vào năm 1969, phi hành gia Alan L. Bean của tàu Apollo 12 đã thông báo với trung tâm điều khiển về những "ánh chớp" dường như đang "di chuyển trong không gian".

Vị phi hành gia này đã mô tả một cách đầy kinh ngạc rằng có vẻ như những thứ đó đang thoát ra khỏi Mặt trăng, chúng di chuyển cực nhanh và lao thẳng vào các vì sao. Ba năm sau, trong sứ mệnh Apollo 17 cuối cùng, hai phi hành gia khác cũng báo cáo về những hạt sáng "rất rực rỡ", ví von cảnh tượng đó giống như ngày lễ Quốc khánh 4/7 trên không gian, dù sau đó họ đưa ra giả thuyết rằng đó có thể là những mảnh băng vỡ.

Dù công bố rộng rãi, Lầu Năm Góc vẫn cài cắm một lưu ý quan trọng: Ngôn ngữ trong các bản ghi nhớ quân sự này phản ánh "sự diễn giải mang tính chủ quan" của người viết báo cáo. Do đó, chúng không nên được coi là một chỉ dấu mang tính kết luận về những gì thực sự đã xảy ra.

Sự kiện này dường như bắt đầu từ "cơn sốt" hồi tháng 2, sau khi cựu Tổng thống Barack Obama chia sẻ trong một buổi podcast rằng người ngoài hành tinh là có thật nhưng ông chưa từng thấy họ. Ngay sau đó, Donald Trump đã không bỏ lỡ cơ hội này để ra lệnh cho Lầu Năm Góc bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ liên quan.

Giám đốc NASA Jared Isaacman đã ca ngợi nỗ lực này của Tổng thống Donald Trump nhằm mang lại sự minh bạch lớn hơn cho người dân Mỹ. Ông khẳng định sứ mệnh của NASA là mở khóa các bí mật của vũ trụ và sẽ luôn thẳng thắn về những gì đã biết cũng như những gì còn chưa hiểu rõ.

*Nguồn: CNN