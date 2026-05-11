Campuchia muốn làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, Trung Quốc lập tức bày tỏ quan tâm

Tuần trước, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu tại Campuchia.

Ý định này được nêu ra trong cuộc họp giữa ông Hean Sahib, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính (MEF) kiêm Chủ tịch Nhóm công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Preah Sihanouk, và công ty Zhisheng Energy do chủ tịch Liu Hui dẫn đầu.

Theo thông báo của Nhóm công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Preah Sihanouk, ông Sahib hoan nghênh đoàn đại biểu của Zhisheng Energy đến tìm hiểu đầu tư tại Campuchia, đặc biệt là khả năng đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu vốn được chính phủ coi là ưu tiên hàng đầu.

Ông Sahib cho biết tỉnh Preah Sihanouk sẽ tạo điều kiện thủ tục hành chính thuân lợi và ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư.

Về phần mình, ông Liu Hui giới thiệu hoạt động kinh doanh của công ty và bày tỏ quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về môi trường đầu tư tại Campuchia, đặc biệt là tính khả thi của việc đầu tư vào dự án lọc dầu tại nước này.

Tháng 3, Bộ trưởng Bộ Khai khoáng và Năng lượng Campuchia Keo Rottanak tuyên bố Campuchia dự kiến sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước này trong vòng 3 năm tới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu.

Ông Rottanak cho biết Campuchia hiện thiếu cả nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ dầu thô để chế biến, khiến nước này phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu tinh chế.

"Chính phủ đang thảo luận với một số công ty đầu tư để tiến hành xây dựng nhà máy lọc dầu tại Campuchia. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi kỳ vọng nhà máy lọc dầu sẽ được hoàn thành trong vòng 3 năm tới", ông Rottanak cho biết.

Theo lời bộ trưởng, Campuchia chủ yếu dựa vào các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu, chủ yếu là xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, từ các nhà máy lọc dầu của các nước láng giềng. Do không có năng lực lọc dầu trong nước, Campuchia phải nhập khẩu gần như toàn bộ nhiên liệu dầu để phục vụ vận tải, công nghiệp và sản xuất điện.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, dự án nhà máy lọc dầu sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành năng lượng của Campuchia.

Theo Khmer Times