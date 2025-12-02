Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gãy đôi sau khi tai nạn, mẫu xe điện Trung Quốc gây bất ngờ vì pin không phát nổ

02-12-2025 - 19:54 PM | Tài chính quốc tế

Mẫu SUV điện Nio EC6 gây chú ý khi thoát khỏi một vụ tai nạn nghiêm trọng mà không có dấu hiệu hư hại từ pin, cho thấy khả năng bảo vệ của xe trong tình huống khắc nghiệt.

Vào ngày 1 tháng 12, một chiếc SUV-coupe điện Nio EC6 đã gặp phải một vụ va chạm tốc độ cao tại khu vực ngoại ô Thượng Hải. Sự cố này đã khiến phần đuôi của xe tách rời khỏi cabin sau khi va chạm vào một hàng rào bê tông. Theo thông cáo được phát đi ngay sau vụ tai nạn, hệ thống an toàn của xe đã lập tức báo cáo sự cố và nhân viên Nio đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa những người trong xe đến bệnh viện. Rất may, cả hai hành khách đều không bị thương nặng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, chiếc EC6 lúc xảy ra tai nạn không sử dụng hệ thống hỗ trợ lái. Ngay sau khi va chạm xảy ra, cửa xe tự động mở và tay nắm được thò ra, cho phép hành khách thoát ra ngoài. Đặc biệt, khối pin không phát cháy hay biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự cố nhiệt hay rủi ro an toàn nào. Hiện tại, cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nio EC6 là một mẫu SUV điện cỡ trung được sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2020. Mẫu xe năm 2025 trang bị động cơ điện kép với công suất tổng cộng 360 kW và có khả năng di chuyển lên đến 630 km với pin 100 kWh. Dữ liệu từ nhà sản xuất cho thấy trong vụ va chạm này, phần đuôi xe đã bị hư hỏng cấu trúc sau khi va vào hàng rào bê tông ở tốc độ cao, trong khi buồng hành khách vẫn giữ nguyên được sự toàn vẹn. Một báo cáo kỹ thuật về vụ va chạm chỉ ra rằng phần mép hẹp của hàng rào, chỉ rộng khoảng 12 cm, đã tạo ra áp lực cục bộ rất cao, gây ra hư hỏng kiểu “cắt” tập trung vào cột C và sàn phía sau.

Mặc dù phần đuôi xe bị hư hại nặng, buồng hành khách không có dấu hiệu biến dạng. Hành khách đã có thể mở cửa và thoát ra ngoài mà không gặp khó khăn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một tài xế có thể ngồi trên khung cửa, chứng tỏ rằng cấu trúc của cabin vẫn giữ vững dưới áp lực cực lớn.

Những gì xảy ra trong vụ việc này càng khẳng định rằng cấu trúc thân xe hợp kim thép và nhôm cùng với khung an toàn cường lực của EC6 đã bảo vệ sự toàn vẹn của hành khách ngay cả trong những tình huống va chạm cực đoan hiếm gặp như vậy. Việc không có hỏa hoạn hay sự cố pin cho thấy rằng thiết kế bảo vệ pin và an toàn thụ động của xe đã hoạt động đúng như mong đợi.

Theo Bình Minh

Thanh niên Việt

