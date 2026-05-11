Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp

Theo Anh Thư | 11-05-2026 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực.

Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết các tàu ngầm hạng nhẹ có biệt danh "cá heo vịnh Ba Tư" do nước này sản xuất đang được bố trí ở Hormuz.

Theo ông Irani, "tàu ngầm cá heo" là tàu ngầm hạng nhẹ, có khả năng neo đậu dưới đáy biển trong thời gian dài nhằm theo dõi và tiêu diệt tàu địch.

Theo Tasnim hôm 10-5, ông Irani tuyên bố rằng Iran đang mở rộng bố trí các tàu này ở đáy biển khu vực eo biển Hormuz.

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp - Ảnh 1.

Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani trong một hoạt động trên biển - Ảnh: TASNIM

Cùng ngày, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, tuyên bố: "Việc triển khai tàu thuyền từ bên ngoài ở khu vực quanh eo biển Hormuz, với lý do bảo vệ hàng hải, đang làm leo thang khủng hoảng và quân sự hóa một tuyến đường thủy quan trọng".

Theo hãng tin Mehr, ông Gharibabadi cho biết thông điệp này liên quan đến việc Pháp thông báo điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến biển Đỏ và vịnh Aden để thực hiện nhiệm vụ chung với Anh, với mục đích mà các nước này gọi là "tăng cường tự do hàng hải".

Ông Gharibabadi cho biết thêm rằng Anh cũng đang điều một tàu chiến đến khu vực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng nguồn gốc của tình trạng bất ổn trong khu vực là "việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp, các mối đe dọa đối với các quốc gia ven biển và một hình thức phong tỏa hải quân".

Ông nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực. Iran, với tư cách là một quốc gia ven biển, có quyền thực hiện chủ quyền và quyết định các thỏa thuận pháp lý".

Ông Gharibabadi cũng cảnh báo rằng sự hiện diện của các tàu từ Pháp, Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nhằm hỗ trợ "các hành động bất hợp pháp" của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ vấp phải "phản ứng quyết liệt và ngay lập tức" từ lực lượng vũ trang Iran.

Ảnh vệ tinh tiết lộ điều đáng lo ở đảo Kharg của Iran

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ mất mát lớn, để tuột cơ hội vào tay Trung Quốc, Nga?

Mỹ mất mát lớn, để tuột cơ hội vào tay Trung Quốc, Nga? Nổi bật

Hai nước Đông Nam Á bắt tay thành lập liên minh thống trị gần 3/4 sản lượng ‘vàng trắng’ toàn cầu, đặt tham vọng nắm quyền chi phối giá

Hai nước Đông Nam Á bắt tay thành lập liên minh thống trị gần 3/4 sản lượng ‘vàng trắng’ toàn cầu, đặt tham vọng nắm quyền chi phối giá Nổi bật

Chấn động: Hồ sơ UFO tiết lộ "tia laser lạ" quét qua phi hành đoàn Apollo 11 ngay trên cung trăng

Chấn động: Hồ sơ UFO tiết lộ "tia laser lạ" quét qua phi hành đoàn Apollo 11 ngay trên cung trăng

16:40 , 11/05/2026
Từ gara thử nghiệm suốt 8 năm đến khối tài sản 2 tỷ USD: "Đế chế" linh kiện robot hàng đầu Trung Quốc phất lên nhờ cơn sốt người máy

Từ gara thử nghiệm suốt 8 năm đến khối tài sản 2 tỷ USD: "Đế chế" linh kiện robot hàng đầu Trung Quốc phất lên nhờ cơn sốt người máy

16:40 , 11/05/2026
VIDEO: Xe máy "bay" thẳng lên cột đèn giao thông sau va chạm kinh hoàng tại Canada

VIDEO: Xe máy "bay" thẳng lên cột đèn giao thông sau va chạm kinh hoàng tại Canada

16:10 , 11/05/2026
Châu Âu bị gạt khỏi bàn cờ Ukraine: Nga tuyên bố EU mất quyền định đoạt số phận lục địa

Châu Âu bị gạt khỏi bàn cờ Ukraine: Nga tuyên bố EU mất quyền định đoạt số phận lục địa

15:40 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên