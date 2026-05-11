Chấn động: Hồ sơ UFO tiết lộ "tia laser lạ" quét qua phi hành đoàn Apollo 11 ngay trên cung trăng

Buzz Aldrin tận mắt chứng kiến một "nguồn sáng rực rỡ" khi đang trên tàu Apollo 11. Một vật thể bí ẩn thực hiện những cú "ngoặt 90 độ" với tốc độ chóng mặt. Hay một vật thể sáng lòa bay theo hình xoắn ốc trên bầu trời Kazakhstan...

Đó chỉ là vài chi tiết gây sốc trong loạt hồ sơ mới về UFO (Vật thể bay không xác định) mà Lầu Năm Góc vừa bắt đầu tung ra vào thứ Sáu vừa qua.

Đây là động thái mới nhất khi Tổng thống Donald Trump quyết định khai thác sự tò mò bấy lâu của công chúng về các "hiện tượng bất thường chưa xác định" (UAP) trong vũ trụ bao la.

Dù Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho việc giải mật này từ nhiều năm, nhưng chính Tổng thống Donald Trump đã hâm nóng chủ đề này cách đây vài tháng bằng cách úp mở về một cuộc "tổng xả" tài liệu UFO quy mô lớn.

"Cỗ máy thời gian" của Lầu Năm Góc

Nhà Trắng cho biết công chúng có thể tự đưa ra kết luận dựa trên thông tin trong các tệp hồ sơ, bao gồm các bức điện cũ của Bộ Ngoại giao, tài liệu của FBI và bản ghi chép từ NASA của các chuyến bay có người lái vào không gian.

Trang web mới của Lầu Năm Góc, nơi lưu trữ các tài liệu về UAP, mang đậm phong cách "retro" với những hình ảnh quân sự đen trắng về các vật thể bay được hiển thị nổi bật, đi kèm các tuyên bố được trình bày bằng phông chữ máy đánh chữ cổ điển.

Các tệp tin này phản ánh những trường hợp mà Chính phủ coi là "chưa có lời giải", nghĩa là vì nhiều lý do khác nhau, chúng không thể được giải thích một cách chắc chắn.

Lầu Năm Góc mô tả đây là những tài liệu mới và "chưa từng thấy trước đây", mặc dù một số đã được công khai từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn kêu gọi sự thận trọng. Họ cảnh báo rằng các video về UAP thường bị hiểu sai hoặc bị mô tả sai bởi những người không quen thuộc với công nghệ quân sự.

Một báo cáo năm 2024 của Lầu Năm Góc từng bác bỏ các tuyên bố cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ đã thu hồi được công nghệ ngoài hành tinh hoặc xác nhận bằng chứng về sự sống ngoài Trái đất.

Những vụ chạm trán "nổi da gà"

Đợt công bố đầu tiên là một kho tàng video, hình ảnh và lời chứng thực chắc chắn sẽ làm bùng lên những đồn đoán trong cộng đồng những người tin rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ.

-Cú "bẻ lái" tại Kazakhstan:

Một bức điện của Bộ Ngoại giao từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tajikistan năm 1994 mô tả chi tiết việc một phi công người Tajik và ba người Mỹ đã nhìn thấy một UAP rực sáng khi đang bay trên bầu trời Kazakhstan.

Vật thể này "thực hiện các cú ngoặt 90 độ, bay hình xoắn ốc và lượn vòng với tốc độ cực lớn".

-Cuộc rượt đuổi ở biển Aegean:

Một báo cáo quân sự năm 2023 từ biển Aegean trích dẫn một UAP bay ngay trên mặt nước và thực hiện "nhiều cú ngoặt 90 độ với tốc độ ước tính 80 dặm/giờ (129 km/h)".

-Quả cầu "siêu nóng":

Một cuộc phỏng vấn với một quan chức tình báo Hoa Kỳ kể lại sự việc năm ngoái khi ông đang tìm kiếm trên trực thăng thì bắt gặp một quả cầu "siêu nóng" lơ lửng trên mặt đất, di chuyển khoảng 20 dặm (32 km) với tốc độ rất nhanh, sau đó phát hiện thêm 4 hoặc 5 quả cầu nữa lóe sáng lên xuống.

-Bí ẩn Apollo 11 và những "vật thể lạ"

Trong cuộc họp báo cáo năm 1969 của các thành viên phi hành đoàn Apollo 11, phi hành gia Buzz Aldrin nhớ lại đã nhìn thấy một số cảnh tượng bất thường, chẳng hạn như một vật thể "có kích thước đáng kể" ở gần Mặt Trăng và một "nguồn sáng khá rực rỡ" mà phi hành đoàn cảm thấy có thể là một tia laser.

Các tài liệu khác cũng ly kỳ không kém:

-Vật thể hình tuyến tính:

Một tài liệu chi tiết về cuộc phỏng vấn của FBI với một người điều khiển máy bay không người lái vào tháng 9/2023.

Người này báo cáo đã nhìn thấy một "vật thể hình tuyến tính" với ánh sáng rực rỡ đến mức có thể "nhìn thấy các dải sáng bên trong". Vật thể xuất hiện trong 5-10 giây rồi biến mất tăm.

-Tam giác bí ẩn Apollo 17:

Một bức ảnh của NASA từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972 cho thấy ba đốm sáng tạo thành hình tam giác.

Lầu Năm Góc chú thích rằng "không có sự đồng thuận về bản chất của hiện tượng này", nhưng một phân tích sơ bộ mới cho thấy nó có thể là một "vật thể vật lý".

Từ Syria đến Nhật Bản: UAP xuất hiện khắp nơi

Các tài liệu bao gồm hơn 20 tệp video ghi lại các vật thể không xác định bằng cảm biến quân sự tại nhiều địa điểm từ Syria, Nhật Bản đến Bắc Mỹ.

Chúng bao gồm từ những đốm sáng siêu tốc ở phía xa đến một vật thể hình quả bóng bầu dục được phát hiện vào năm 2022.

Video gần đây nhất là từ ngày 1/1 năm nay, cho thấy hai ánh sáng tròn bay trên nền trời đen kịt ở Bắc Mỹ.

Một số báo cáo từ quân nhân Hoa Kỳ đang giám sát các địa điểm ở Trung Đông mô tả một vật thể "có hình dạng như một quả bóng nảy" di chuyển với tốc độ 483 dặm/giờ (777 km/h) liên tục trong ít nhất 7 phút trên bầu trời Syria vào năm 2023 (vật thể này sau đó được xác định là lành tính).

Ngược dòng lịch sử, hàng trăm trang tài liệu chi tiết về các vụ nhìn thấy từ những năm 1940 cũng được hé lộ.

Một báo cáo năm 1948 từ các phi công Hoa Kỳ tại Hà Lan đã bày tỏ lo ngại về việc nhìn thấy đĩa bay lặp đi lặp lại.

Các đồng nghiệp Thụy Điển cũng nhìn thấy chúng và tin rằng chúng không đến từ "bất kỳ nền văn hóa nào hiện được biết đến trên Trái đất".

Sự hoài nghi của giới chuyên gia

Một video quân sự nhanh chóng thu hút sự chú ý vào thứ Sáu cho thấy một vật thể giống như ngôi sao tám cánh đang uốn lượn trên không trung.

Tuy nhiên, Sean Kirkpatrick, cựu giám đốc Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn vùng (AARO) của Lầu Năm Góc, cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh động cơ phản lực nóng tạo ra mô hình nhiễu xạ trong camera.

Ông Kirkpatrick cảnh báo rằng nếu không có sự phân tích kỹ lưỡng, việc giải mật này sẽ "chỉ phục vụ cho việc thúc đẩy thêm các suy đoán, thuyết âm mưu và khoa học giả tưởng".

Cuộc chiến đòi minh bạch

Tổng thống Donald Trump trước đây đã từng giải mật các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy và Martin Luther King Jr., nhưng những tài liệu đó tiết lộ rất ít so với những gì đã biết.

Hiện tại, một nhóm nhỏ các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đang gây áp lực đòi hỏi sự minh bạch hơn nữa.

Nghị sĩ Anna Paulina Luna (bang Florida) đã yêu cầu công bố 46 video UAP do những người tố giác xác định.

Trong khi đó, Nghị sĩ Tim Burchett (bang Tennessee) đã cảm ơn ông Trump vì đã "giữ lời hứa" về việc công khai sự thật.

Các tổ chức nghiên cứu như Sol Foundation cũng đang thúc đẩy thông qua luật buộc phải rà soát kỹ lưỡng các hồ sơ UAP mật, nhằm cung cấp cho người dân Mỹ "toàn bộ sự thật về kiến thức và chương trình của chính phủ liên quan đến các công nghệ và phương tiện không có nguồn gốc từ con người".

Nguồn: Fortune