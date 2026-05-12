Toàn cảnh hành trình trên du thuyền mang virus Hanta khiến cả thế giới lo ngại: Hơn 1 tháng “nín thở” và tình hình hiện tại

Những gì bắt đầu như một chuyến thám hiểm trong mơ đến những vùng đất xa xôi nhất của Nam Đại Tây Dương đã nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng y tế toàn cầu. Đợt bùng phát virus Hanta chủng Andes trên tàu MV Hondius không chỉ cướp đi sinh mạng của những nhà khoa học tận tụy mà còn kích hoạt một chiến dịch phản ứng sinh học quy mô lớn chưa từng có, kéo dài từ những bãi rác ở Argentina đến các trung tâm y tế tối tân tại Mỹ và châu Âu.

TIMELINE CHI TIẾT: TỪ NHỮNG DẤU HIỆU ĐẦU TIÊN ĐẾN CHIẾN DỊCH DI TẢN KHẨN CẤP

Giai đoạn 1: Khởi nguồn và sự im lặng đáng sợ (Cuối tháng 3 - giữa tháng 4/2026)

Ngày 01/04/2026: Du thuyền MV Hondius, một tàu thám hiểm hạng sang mang cờ Hà Lan, chính thức rời cảng Ushuaia (Argentina). Trên tàu có 147 người, gồm 88 hành khách là các nhà khoa học, người yêu thiên nhiên và 59 nhân viên đoàn thủy thủ.

Ngày 06/04/2026: Những triệu chứng đầu tiên xuất hiện ở một hành khách nam. Các biểu hiện ban đầu như sốt, đau cơ và mệt mỏi dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường hoặc say sóng.

Ngày 11/04/2026: Ca tử vong đầu tiên được ghi nhận ngay trên tàu khi bệnh nhân suy hô hấp cấp tốc. Sự lo ngại bắt đầu lan rộng trong không gian kín của con tàu giữa đại dương bao la.

Con tàu hạng sang lênh đênh cả tháng trên biển

Giai đoạn 2: Sự bùng phát và bóng ma dịch bệnh (Cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2026)

Ngày 24/04/2026: Khi tàu cập đảo Saint Helena, vợ của nạn nhân đầu tiên quyết định rời tàu cùng thi thể chồng để tìm đường về nước. Đây là thời điểm mầm bệnh bắt đầu có dấu hiệu phát tán khỏi phạm vi con tàu.

Ngày 25/04/2026: Người vợ gục chết tại sân bay Johannesburg (Nam Phi). Sự can thiệp kịp thời của nhân viên hãng hàng không KLM khi ngăn bà lên máy bay đã giúp thế giới tránh được một thảm họa lây nhiễm xuyên lục địa trên không.

Ngày 02/05/2026: WHO chính thức nhận được báo cáo từ Vương quốc Anh về cụm ca bệnh hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Cùng lúc, một hành khách người Đức tử vong trên tàu, nâng số nạn nhân tử vong lên con số 3.

Ngày 04/05/2026: WHO công bố báo cáo đầu tiên xác nhận sự hiện diện của virus Hanta. Con tàu bị từ chối cập cảng tại Cape Verde, bắt đầu những ngày lênh đênh trong sự cô lập hoàn toàn giữa biển khơi để thực hiện các biện pháp cách ly.

Giai đoạn 3: Cập bến và chiến dịch sơ tán đặc biệt (Hiện tại)

Sáng ngày 10/05/2026: Sau nhiều ngày đàm phán ngoại giao, tàu MV Hondius được phép cập cảng Tenerife (quần đảo Canary, Tây Ban Nha). Hành khách bắt đầu rời tàu theo từng nhóm nhỏ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các đơn vị bảo hộ sinh học.

Ngày 11/05/2026: Các quốc gia đồng loạt triển khai chuyên cơ đón công dân. Tổng số ca nhiễm và nghi nhiễm trên tàu hiện đã tăng lên 9 trường hợp.

PHẢN ỨNG CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ QUY TRÌNH CÁCH LY "CÔNG NGHỆ CAO"

Tại Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) xác nhận có 17 công dân Mỹ trở về từ con tàu. Trong số 18 người (bao gồm nhân viên hỗ trợ) trên chuyến bay chuyên biệt, có ít nhất một hành khách dương tính với virus Hanta và một người có triệu chứng nhẹ. Hai người này đã được vận chuyển bằng các khoang cách ly sinh học đặc biệt (Bio-Containment Unit) để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Họ hiện được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Nebraska Medicine – nơi có những đơn vị cách ly mầm bệnh nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Tại Pháp, Thủ tướng Sebastien Lecornu thông báo cả 5 công dân Pháp trở về đều được đưa thẳng vào diện cách ly nghiêm ngặt sau khi một người xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh. Toàn bộ quy trình xét nghiệm và đánh giá sức khỏe toàn diện đang được thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia quân y.

NHẬN ĐỊNH TỪ WHO VÀ GIỚI CHUYÊN GIA DỊCH TỄ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhanh chóng đưa ra các thông báo nhằm định hướng dư luận và ngăn chặn sự hoảng loạn không cần thiết. TS. Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh của WHO, khẳng định: "Đây không phải là COVID-19 hay cúm. Đây là đợt bùng phát cục bộ với khả năng lây lan diện rộng rất thấp."

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Michael Osterholm nhận định trên ABC News rằng ổ dịch hiện "đang ở cuối chu kỳ lây nhiễm". Ông nhấn mạnh dù chủng Andes có khả năng lây từ người sang người, nhưng sự lây truyền này chỉ xảy ra trong các trường hợp cực kỳ hiếm và yêu cầu tiếp xúc rất gần khi bệnh nhân đã có triệu chứng. "Chỉ cần theo dõi thân nhiệt hai lần mỗi ngày và đeo khẩu trang N95 là đủ để ngăn chặn lây truyền", ông giải thích khi cho rằng không cần phải phong tỏa cực đoan đối với toàn bộ hành khách không có triệu chứng.

BỆNH NHÂN SỐ 0: SAI LẦM ĐAU LÒNG CỦA NHÀ ĐIỂU HỌC

Mọi manh mối dịch tễ đều dẫn về "Bệnh nhân số 0": Leo Schilperoord (70 tuổi) và vợ ông, bà Mirjam (69 tuổi). Họ là cặp đôi điểu học nổi tiếng người Hà Lan, những người đã dành cả đời để theo đuổi những cánh chim hoang dã.

Ngày 27/3/2026: Để quan sát loài chim caracara họng trắng (caracara Darwin) quý hiếm, hai ông bà đã tới một bãi rác đô thị gần Ushuaia, Argentina. Tại đây, trong quá trình len lỏi giữa những đống rác để tìm kiếm khoảnh khắc hoàn hảo của loài chim, họ đã vô tình hít phải các hạt khí dung chứa chất bài tiết của loài chuột lúa đuôi dài – vật chủ mang virus Hanta chủng Andes.

Khác với các chủng virus Hanta khác thường chỉ lây từ động vật sang người, chủng Andes tại Nam Mỹ có khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người. Chính đặc tính này, kết hợp với môi trường kín và sinh hoạt chung trên du thuyền thám hiểm, đã biến một sai lầm nhỏ trong chuyến tham quan bãi rác thành một cuộc khủng hoảng y tế quốc tế.

Hiện nay, dù con tàu đã cập bến và các bệnh nhân đã được đưa vào các trung tâm điều trị chuyên sâu, thế giới vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ trong vòng 45 ngày tới để đảm bảo không còn bất kỳ mầm bệnh nào còn sót lại. Sự ra đi của vợ chồng ông Leo là một lời nhắc nhở đau đớn về những rủi ro tiềm ẩn khi con người tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã tại những vùng sinh thái nhạy cảm.

Tổng hợp