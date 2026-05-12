Bị cáo buộc giúp Iran vận chuyển dầu tới Trung Quốc, 4 công ty tại nước đồng minh Trung Đông quan trọng bị Mỹ giáng đòn trừng phạt

Theo lệnh trừng phạt được công bố hôm 11/5, ngoài 4 công ty tại UAE, còn 4 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc và 1 công ty tại Oman.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ nhằm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc giúp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu mỏ sang Trung Quốc thông qua sử dụng một loạt công ty bình phong. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Nhà Trắng sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt để tước đoạt nguồn tài chính của Iran để nước này không thể theo đuổi các chương trình vũ khí, hạt nhân hoặc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Động thái này của Bộ Tài chính Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau một lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty và cá nhân hỗ trợ Iran mua vũ khí và các lĩnh kiện được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Loạt động thái này diễn ra ngay trước chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố phần thưởng lên đến 15 triệu USD cho các thông tin dẫn đến việc phá vỡ các cơ chế tài chính của IRGC.

