Bị cáo buộc giúp Iran vận chuyển dầu tới Trung Quốc, 4 công ty tại nước đồng minh Trung Đông quan trọng bị Mỹ giáng đòn trừng phạt

Hồng Duy | 12-05-2026 - 11:22 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt với 3 cá nhân và 9 công ty, bao gồm 4 công ty tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) với cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Theo lệnh trừng phạt được công bố hôm 11/5, ngoài 4 công ty tại UAE, còn 4 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc và 1 công ty tại Oman.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ nhằm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc giúp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu mỏ sang Trung Quốc thông qua sử dụng một loạt công ty bình phong. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Nhà Trắng sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt để tước đoạt nguồn tài chính của Iran để nước này không thể theo đuổi các chương trình vũ khí, hạt nhân hoặc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Động thái này của Bộ Tài chính Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau một lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty và cá nhân hỗ trợ Iran mua vũ khí và các lĩnh kiện được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Loạt động thái này diễn ra ngay trước chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố phần thưởng lên đến 15 triệu USD cho các thông tin dẫn đến việc phá vỡ các cơ chế tài chính của IRGC.

Tham khảo: CNBC﻿

Hồng Duy

Nhịp Sống Thị Trường

Gương vỡ lại lành: Ông Trump rủ Elon Musk cùng đi Trung Quốc, Jensen Huang không có tên

Máy bay bất ngờ nổ tung trên không 9.100 mét, toàn bộ 259 người trong khoang thiệt mạng: 32 năm sau công bố thêm thông tin chấn động

Sự thật về 'thánh địa' mì tôm lớn nhất Hàn Quốc: Xuất xưởng tự động 600 gói mỗi phút, 6 triệu gói mỗi ngày, là báu vật quốc gia khiến cả thế giới phát cuồng

