Hàn Quốc điều tra vụ tàu hàng trúng vật thể lạ ở eo biển Hormuz

Theo Quỳnh Chi | 11-05-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Hàn Quốc đang điều tra vụ tàu hàng của nước này bị trúng 2 vật thể lạ tại eo biển Hormuz, khi căng thẳng an ninh hàng hải ở Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Tàu HMM Namu đang neo đậu tại Drydocks World-Dubai, UAE, ngày 8/5/2026 (Ảnh: Yonhap)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 10/5 cho biết nhóm điều tra của nước này kết luận rằng một cuộc tấn công bằng vật thể bay không xác định đã gây ra vụ nổ và hỏa hoạn trên một tàu hàng do Seoul vận hành ở eo biển Hormuz vào tuần trước.

"Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các vật thể lạ đã tấn công vào đuôi tàu HMM" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điều tra tại hiện trường của một nhóm gồm 7 thành viên chính phủ về vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu chở hàng Namu mang cờ Panama, do công ty vận tải biển HMM của Hàn Quốc vận hành.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết tại một cuộc họp báo rằng hai vật thể lạ đã tấn công tàu hàng cách nhau khoảng một phút vào lúc 15h30 ngày 4/5 (giờ địa phương), và lớp vỏ tàu bị hư hại đến tận bên trong tàu. Vụ việc làm hư hại một khu vực rộng khoảng 35 m2 nhưng không gây thương vong.

Đại sứ Iran tại Hàn Quốc - ông Saeed Koozechi - rời tòa nhà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày 10/5/2026, sau khi được báo cáo về vụ tấn công gần đây vào tàu HMM Namu ở eo biển Hormuz (Ảnh: Yonhap)

Theo ông Park Il, vụ cháy trong phòng máy của tàu HMM được cho là do một vật thể bay không xác định tấn công lần đầu, và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sau cú va chạm thứ hai. Ông đồng thời nói thêm: "Nguyên nhân của vụ cháy được cho là không liên quan đến hệ thống bên trong của tàu"; "Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại được các vật thể bay không xác định, nhưng việc xác định chính xác chủng loại, nguồn gốc và kích thước của chúng còn hạn chế. Khả năng các vật thể này là thủy lôi hoặc ngư lôi dường như rất thấp".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã "bắn một số phát đạn" vào tàu HMM và các mục tiêu khác. Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran tại Seoul đã đưa ra một tuyên bố chính thức rằng nước này kiên quyết và dứt khoát phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của quân đội Tehran trong vụ việc.

Ông Park cho biết nước này dự định sẽ tiến hành phân tích thêm các mảnh vỡ động cơ thu được từ hiện trường nhằm xác định các vật thể đã tấn công tàu. Seoul nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ không vội vàng phán xét bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc vào thời điểm này.

Tàu Namu cùng với khoảng 2.000 tàu khác đã bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ -Israel chống lại Iran bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2. Trên tàu có 24 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm sáu người Hàn Quốc. Hiện tàu đã được kéo về cảng Dubai để phục vụ công tác điều tra và giám định hiện trường.










Giá năng lượng neo cao, đồng nội tệ chạm đáy, thủ tướng nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng, tạm ngừng mua vàng, hoãn du lịch nước ngoài

Mỹ mất mát lớn, để tuột cơ hội vào tay Trung Quốc, Nga?

Phát minh làm rung chuyển ngành xây dựng: Dùng gạch vụn làm sàn bê tông cho công trình mới, không tốn thêm cát, bền hơn vật liệu thông thường

