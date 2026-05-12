Các nhà khoa học chế tạo pin có tuổi thọ 300 năm bằng nguyên liệu từ nước muối làm đậu phụ

Các hệ thống pin lithium-ion hiện đại tuy hiệu quả nhưng lại đối mặt với các vấn đề về chi phí, rủi ro cháy nổ và độc hại môi trường. Mới đây, một nhóm nghiên cứu từ Trung Quốc và Hồng Kông đã gây bất ngờ khi giới thiệu loại pin nước thế hệ mới, sử dụng chất điện phân có thành phần tương tự nước muối dùng trong sản xuất đậu phụ.

Công nghệ từ những nguyên liệu "nhà bếp"

Điểm khác biệt lớn nhất của loại pin này nằm ở chất điện phân trung tính. Thay vì sử dụng các axit hay kiềm mạnh có tính ăn mòn cao, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dung dịch nước chứa muối magiê và canxi. Đây là những thành phần hóa học gần gũi đến mức chúng thường xuất hiện trong quá trình làm đông tụ đậu phụ. Việc đưa độ pH về mức trung tính (pH = 7) giúp loại bỏ tình trạng ăn mòn điện cực và các phản ứng phụ gây cháy nổ, những "căn bệnh" kinh niên của các loại pin nước trước đây.

Tuy nhiên, chất điện phân hiền hòa là chưa đủ. Để pin có thể hoạt động bền bỉ, nhóm nghiên cứu đã chế tạo một loại điện cực âm đặc biệt từ polymer hữu cơ cộng hóa trị (COP). Với cấu trúc "giàn giáo phân tử" vững chắc và nhiều lỗ hổng, loại polymer này cho phép các ion magiê và canxi ra vào một cách trơn tru và ổn định trong suốt quá trình sạc và xả.

Kỷ lục về độ bền và bài toán hiệu suất

Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy viên pin này có thể duy trì hơn 72% dung lượng sau 120.000 chu kỳ sạc. Nếu áp dụng vào lưới điện thực tế với tần suất sạc một lần mỗi ngày, tuổi thọ lý thuyết của hệ thống có thể kéo dài hơn 300 năm.

Dù con số này thực tế có thể thấp hơn do các yếu tố môi trường bên ngoài, nhưng nó vẫn minh chứng cho một độ bền vượt xa mọi công nghệ pin hiện hành.

Mặc dù sở hữu tuổi thọ ấn tượng, loại pin này vẫn có một điểm yếu là mật độ năng lượng thấp. Với mức 48,3 Wh/kg, nó chỉ bằng khoảng 1/3 so với pin lithium-ion thông dụng. Điều này đồng nghĩa với việc để lưu trữ cùng một lượng điện, hệ thống pin mới sẽ cần kích thước lớn và nặng gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, đối với các trạm lưu trữ năng lượng cố định bên cạnh các trang trại điện gió hay điện mặt trời, kích thước không phải là vấn đề quá lớn so với lợi ích về độ an toàn và chi phí bảo trì thấp.

Hướng tới một tương lai xanh bền vững

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, tác động môi trường là một điểm sáng của nghiên cứu này. Phân tích sau sử dụng cho thấy chất điện phân không hề chứa kim loại nặng và đạt các tiêu chuẩn an toàn tiêu hủy nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng rác thải công nghiệp khi các trạm năng lượng khổng lồ hết vòng đời sử dụng.

Dù vẫn còn một chặng đường dài từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thương mại đại trà, sự ra đời của pin "nước muối đậu phụ" đã đặt một dấu mốc quan trọng. Nó chứng minh rằng những giải pháp cho các vấn đề công nghệ phức tạp nhất đôi khi lại đến từ những nguyên liệu giản đơn và thân thiện nhất với thiên nhiên. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu để hiện thực hóa một lưới điện hoàn toàn sạch và an toàn cho các thế hệ tương lai.