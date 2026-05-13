Mỹ - Trung tham vấn kinh tế trước cuộc gặp thượng đỉnh

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hôm 12-5 đến Hàn Quốc trước khi bước vào vòng đàm phán với phía Mỹ một ngày sau đó. Trong khi đó, theo tờ Korea Herald, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận sẽ đến thủ đô Seoul ngày 13-5 để thảo luận với ông Hà Lập Phong trước khi lên đường sang Bắc Kinh.

Theo tờ China Daily, cuộc tham vấn lần này giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nhiều khả năng tập trung vào các vấn đề thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng. Các ưu tiên của Mỹ là bảo đảm nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc được mở rộng và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc thảo luận song phương trong tương lai về rủi ro và an toàn của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, Trung Quốc muốn duy trì quan hệ ổn định hơn và chính sách thuế quan của Mỹ mang tính dễ dự báo hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại cuộc gặp ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 10-5-2025 Ảnh: AP/Yonhap

Giới phân tích kỳ vọng vòng đàm phán lần này có thể giúp tạo bầu không khí thuận lợi hơn trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh. Theo họ, các cuộc đối thoại trực tiếp và liên tục giữa Mỹ và Trung Quốc là yếu tố then chốt để xử lý những thách thức kinh tế phức tạp, thúc đẩy ổn định và tăng trưởng dài hạn. Quan hệ kinh tế ổn định giữa hai nước sẽ giúp duy trì dòng chảy thương mại toàn cầu, giảm gián đoạn chuỗi cung ứng và củng cố niềm tin của giới đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, hai bên đều có lý do để ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông để bảo vệ an ninh năng lượng và các tuyến vận tải hàng hải toàn cầu.