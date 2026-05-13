Giá dầu neo cao trên 100 USD/thùng, hy vọng về thoả thuận Mỹ - Iran dần tan biến

Ngày 13/5, giá dầu giảm sau khi tăng trong ba phiên liên tiếp. Tuy nhiên, mức giá vẫn neo trên 100 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,76% xuống còn 106,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,65% xuống còn 101,52 USD/thùng.

Trước đó một ngày, giá dầu đã tăng hơn 3% khi hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran tan biến. Điều này làm giảm triển vọng về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. ﻿

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho biết thoả thuận ngừng bắn với Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”. Ông chỉ ra những bất đồng về yêu cầu như chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong toả hải quân của Mỹ, nối lại việc bán dầu và bồi thường thiệt hại. Phía Tehran cũng nhấn mạnh chủ quyền của mình với eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu khí thế giới chảy qua.

Eo biển Hormuz bị phong toả khiến các nhà sản xuất phải cắt giảm xuất khẩu. Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ.

Nhà phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade dự đoán rằng nếu tin tốt xuất hiện, giá dầu có thể giảm từ 8-12 USD. Ngược lại, nếu căng thẳng leo thang hoặc tuyến hàng hải then chốt bị đe doạ, giá dầu Brent có thể tăng trên mức 115 USD.

CEO Tim Waterer của Saudi Aramco cảnh báo rằng thị trường dầu mỏ có thể phải đợi đến năm 2027 mới ổn định trở lại, với tổn thất khoảng 100 triệu thùng/tuần.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát sao cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới đây, Washington đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 9 thực thể tạo điều kiện cho việc vận chuyển dầu Iran sang Trung Quốc.

Theo Reuters