Hưởng siêu dự án cao tốc, thuỷ điện, sân bay Trung Quốc đầu tư, Campuchia ‘hái quả ngọt’, hướng tới mốc chưa từng có trong lịch sử sau 2 thập kỷ tới

Những người tham gia khảo sát khẳng định các dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong nhiều lĩnh vực tại quốc gia này.

Cuộc khảo sát về "Quan hệ Campuchia - Trung Quốc" do Viện Tầm nhìn Châu Á (AVI), một cơ quan nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Phnom Penh, thực hiện. Tổng cộng có 2.612 người tại Campuchia tham gia trả lời từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 thông qua nền tảng bảng hỏi trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp.

Khi đánh giá về các dự án BRI ấn tượng nhất tại Campuchia, 49,27% số người được hỏi cho rằng cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville mang lại nhiều lợi ích nhất. Tiếp sau đó là Đặc khu kinh tế Sihanoukville với 25,38%, sân bay quốc tế Siem Reap Angkor đạt 11% và Bệnh viện Hữu nghị Campuchia - Trung Quốc Preah Kossamak chiếm 10,34%.

Theo nội dung khảo sát, sáng kiến BRI còn đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu phát triển đa chiều cho Campuchia. Những lợi ích đáng kể nhất từ BRI được ghi nhận ở ba lĩnh vực chính gồm cơ sở hạ tầng thuận tiện hơn, thu nhập cao hơn và tạo ra nhiều cơ hội về việc làm, giáo dục cũng như các cơ hội phát triển khác.

Những người tham gia khảo sát cũng cho biết Trung Quốc đã giúp Campuchia xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng và nhập khẩu thêm nhiều nông sản địa phương. Đồng thời, Trung Quốc cũng khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp nước này đầu tư vào Campuchia để tạo ra nhiều công ăn việc làm.

Ông Neak Chandarith, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21 thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh, nhận định các đại dự án này đã hỗ trợ to lớn cho sự phát triển hạ tầng.

Những dự án này đang thay đổi diện mạo phát triển của đất nước và tăng cường kết nối khu vực. Việc phát triển hạ tầng dưới sự thúc đẩy của BRI đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, thúc đẩy thương mại và thu hút thêm nhiều du khách cũng như nhà đầu tư quốc tế đến Campuchia.

Ông Chandarith cho biết thêm rằng sự phối hợp giữa BRI và Chiến lược Ngũ giác của Campuchia sẽ giúp nước này đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Nhà phân tích chính sách Seun Sam tại Học viện Hoàng gia Campuchia đánh giá các dự án trọng điểm của BRI như đường quốc lộ, cầu, đập thủy điện và sân bay là xương sống của sự tăng trưởng kinh tế. Những dự án này thúc đẩy kết nối, thương mại và du lịch, từ đó tạo ra lợi ích kinh tế dài hạn.

Theo Xinhua