Thị trưởng Mỹ Arcadia Eileen Wang thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo Hải Hưng | 12-05-2026 - 16:25 PM | Tài chính quốc tế

Một cựu thị trưởng tại bang California (Mỹ) đối mặt án tù 10 năm sau khi thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc và điều hành một trang tin tuyên truyền.

Cựu thị trưởng một thành phố ở California từ chức sau khi thừa nhận hoạt động như một đặc vụ nước ngoài cho Trung Quốc, trong một thỏa thuận nhận tội liên bang được công bố hôm thứ Hai.

Eileen Wang, cựu thị trưởng thành phố Arcadia thuộc hạt Los Angeles, đồng ý với các công tố viên rằng bà đã hợp tác với Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động tuyên truyền thông qua một trang web tin tức giả mạo tại Mỹ trong giai đoạn 2020-2022.

Bà được bầu vào Hội đồng Thành phố Arcadia vào tháng 11/2022.

Theo hồ sơ tòa án, Wang, 58 tuổi, cùng chồng khi đó là Yaoning “Mike” Sun điều hành trang web mang tên “U.S. News Center”, tự nhận là nguồn tin dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Tuy nhiên cặp đôi này bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo từ Bắc Kinh thông qua trang web trên.

Wang nhận tội với cáo buộc liên bang tại phiên luận tội ở trung tâm Los Angeles chiều thứ Hai và có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù.

Công tố viên liên bang hàng đầu tại Los Angeles, Bill Essayli, cho biết đây không phải lần đầu có vụ việc tương tự. “Điều đáng lo ngại là bà ấy đã có thể vươn tới vị trí cao nhất trong chính quyền địa phương của thành phố mình” , ông Essayli nói.

Các công tố viên từng truy tố Sun vào năm 2024 với các cáo buộc âm mưu và hoạt động như đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ nước ngoài. Wang cho biết mối quan hệ của bà với Sun đã chấm dứt trong năm đó. Sun từng là quản lý chiến dịch tranh cử Hội đồng Thành phố của bà. Chức thị trưởng Arcadia được luân phiên lựa chọn từ các thành viên hội đồng.

Năm 2025, Wang cố gắng giữ khoảng cách với Sun khi tuyên bố bà “không chịu trách nhiệm cho hành động của người khác” và sẽ không từ chức khỏi vị trí trong Hội đồng Thành phố.

Đến tháng 2 năm nay, Sun bị kết án 4 năm tù liên bang vì hoạt động bí mật cho Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times năm 2024, Wang cho biết bà chuyển từ Trung Quốc tới Nam California cách đây khoảng 30 năm.

Bà nói mẹ mình là bác sĩ y học cổ truyền và châm cứu, còn cha là bác sĩ tại tỉnh Tứ Xuyên trước khi sang làm việc cho Đại học Nam California.

