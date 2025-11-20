Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người

20-11-2025 - 22:11 PM | Tài chính quốc tế

Một tòa án Philippines đã tuyên án tù chung thân đối với một cựu thị trưởng sau khi kết luận bà phạm tội buôn người.

Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người- Ảnh 1.

Bà Alice Guo. (Ảnh: Reuters)

Bà Alice Guo đã tranh cử thị trưởng tại Bamban, một thị trấn nông nghiệp phía bắc thủ đô Manila, với tư cách là công dân Philippines, nhưng sau đó bà bị cơ quan chức năng xác định là công dân Trung Quốc có tên Guo Hua Ping.

Thượng viện Philippines đã mở một cuộc điều tra của Quốc hội đối với bà Guo vào tháng 5/2024, hai tháng sau khi một cuộc đột kích của cảnh sát phát hiện một trung tâm lừa đảo hoạt động tại cơ sở được xây dựng trên mảnh đất do bà Guo sở hữu một phần.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy hàng trăm lao động bị buôn bán, bao gồm cả công dân nước ngoài. Ủy ban Chống Tội phạm Có Tổ chức của Tổng thống (PAOCC) sau đó đã đệ đơn khiếu nại về tội buôn người nhằm vào bà Guo.

Ngoài bà Guo, PAOCC cho biết tòa án cũng đã kết án 7 cá nhân khác về tội buôn người và tuyên án tù chung thân.

"Phán quyết được mong đợi này không chỉ là một chiến thắng pháp lý mà còn là chiến thắng về mặt đạo đức. Nó mang lại công lý cho các nạn nhân, tái khẳng định lập trường thống nhất của chính phủ chống lại tội phạm có tổ chức", PAOCC tuyên bố.

Luật sư của bà Guo không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bà Guo trước đây đã phủ nhận mối liên hệ với tổ chức tội phạm và khẳng định bà sinh ra tại Philippines.

Bà Guo, người đã bị Thanh tra Chính phủ cách chức vào tháng 8/2024 vì hành vi sai trái nghiêm trọng, cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự khác bao gồm tham nhũng và rửa tiền.

Thượng viện Philippines đã ra lệnh bắt giữ bà Guo sau khi bà từ chối tham dự các phiên điều trần của Quốc hội. Bà đã bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng sau đó bị bắt tại Indonesia và bị trục xuất về Philippines vào tháng 9/2024.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

