Phát hiện vàng thỏi và đồng xu khi đào đất vườn, trị giá lên đến 21 tỷ đồng

20-11-2025 - 10:38 AM | Tài chính quốc tế

Một người đàn ông phát hiện kho báu vàng khi đào đất vườn sau để xây hồ bơi.

Một người đàn ông phát hiện các thỏi vàng và tiền xu trị giá 700.000 euro (hơn 21 tỷ VNĐ) khi đào vườn sau để xây hồ bơi. Ông tưởng rằng vận may đã mỉm cười với mình.

Tuy nhiên, người đàn ông sống tại vùng ngoại ô thành phố Lyon nước Pháp này có thể phải giao lại số vàng cho những người thừa kế của chủ sở hữu ban đầu. Chủ cũ của ngôi nhà đã qua đời.

Danh tính của người tìm thấy kho báu vàng và chủ sở hữu ban đầu không được công bố. Thị trưởng Vincent Alamercery từ chối cung cấp thêm thông tin để bảo vệ quyền riêng tư của người phát hiện. Theo báo địa phương Le Progrès, người này không muốn lộ danh tính vì lo ngại bị tội phạm nhắm tới.

Người đàn ông đã báo cáo với tòa thị chính theo nghĩa vụ pháp lý. Nghị viên Patrick Rachas khen ngợi sự trung thực của ông và nói: “Tôi cũng sắp đi đào vườn nhà mình đây”. Chính quyền địa phương đã mời cảnh sát vào cuộc. Cảnh sát lần theo nguồn gốc của các thỏi vàng. Chúng được đánh và chế tác cách đây khoảng 20 năm. Giới chức tin rằng chúng được mua một cách hợp pháp.

Luật sư Antoine Béguin, chuyên về các vụ phát hiện tài sản chôn giấu, cho biết người tìm thấy khó có khả năng được giữ lại số vàng.

Ông nói: “Ông ấy có lẽ sẽ không được hưởng gì. Những người thừa kế của chủ sở hữu ban đầu nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Nếu chứng minh được người chôn số vàng không có người thừa kế, tài sản sẽ thuộc về nhà nước”.

Theo The Times

