Trung Quốc phá kỷ lục 22 năm của Mỹ, tiến tới dùng cỗ máy 180 tấn tạo thế độc tôn khi kỳ quan công nghệ Mỹ chìm đáy đại dương

Khánh Linh | 12-05-2026 - 19:20 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc đua vào không gian giữa Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết liệt hơn.

Trong khi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030, Mỹ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện phương án thay thế tiềm năng. Ngược lại, Trung Quốc đã củng cố vững chắc vị thế của mình tại quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất với trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong). Các báo cáo gần đây cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng quy mô trạm vũ trụ này trong những năm tới.

Cấu trúc hình chữ T hiện tại sẽ được chuyển đổi sang cấu trúc hình chữ thập và cuối cùng đạt tới quy mô sáu mô-đun. Theo kế hoạch, việc mở rộng sẽ bổ sung một mô-đun đa năng có kích thước lớn hơn cả mô-đun lõi hiện tại.

Mặc dù lịch trình cụ thể vẫn được giữ kín, việc mở rộng này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu quỹ đạo ngày càng tăng và mở rộng tầm nhìn cho các mối quan hệ đối tác toàn cầu.

Kể từ năm 1998, ISS luôn là "đối thủ nặng ký" không thể bàn cãi trên quỹ đạo. Công trình này là cấu trúc nhân tạo lớn nhất từng được lắp ráp ngoài không gian, với sự hợp tác của 15 quốc gia, đóng vai trò là một phòng thí nghiệm hiệu quả cho hàng nghìn thử nghiệm trong môi trường không trọng lực.

Tuy nhiên, NASA hiện có kế hoạch cho gã khổng lồ già cỗi này nghỉ hưu. Cơ quan này đã giao nhiệm vụ cho một "phương tiện hạ quỹ đạo" của SpaceX để đưa cấu trúc này về đáy biển Nam Thái Bình Dương. Nếu Trung Quốc đạt được các mục tiêu của mình, Thiên Cung sẽ trở thành cái tên duy nhất còn tồn tại trên quỹ đạo.

Tờ South China Morning Post đưa tin rằng khi tổ hợp sáu mô-đun khổng lồ được hoàn thiện, tổng khối lượng của trạm sẽ lên khoảng 180 tấn. Quá trình mở rộng này được hỗ trợ bởi tên lửa Trường Chinh 5B. Ngoài ra, các kỹ sư tại Học viện Công nghệ Không gian Trung Quốc đang tăng cường các cánh tay robot để đảm bảo độ chính xác và sức mạnh cần thiết cho các nhiệm vụ lắp ráp và bảo trì phức tạp.

Kể từ khi hoàn thành vào năm 2022, trạm vũ trụ Thiên Cung với kích thước tương đương một căn hộ 3 phòng ngủ đã tiếp đón hơn 20 phi hành gia và hỗ trợ hơn 260 thí nghiệm.

Trạm này cũng đi vào lịch sử khi phi hành đoàn thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian kỷ lục kéo dài 9 giờ 6 phút. Thành tích này đã vượt qua kỷ lục lâu năm của NASA là 8 giờ 56 phút vốn đã tồn tại suốt 22 năm qua.

Bắc Kinh hiện đang định vị Thiên Cung như một "phòng thí nghiệm toàn cầu" mở cửa cho tất cả mọi người. Trạm được thiết kế để vận hành trong 15 năm, giúp công trình có tiềm năng trở thành trạm vũ trụ duy nhất còn hoạt động tại quỹ đạo tầm thấp sau khi ISS bị loại bỏ vào năm 2030.

