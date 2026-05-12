TT Putin tuyên bố chiến sự Ukraine sắp kết thúc, ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị chịu đòn tấn công mới

Theo Reuters, hôm 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông tin rằng cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc. Phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này sắp kết thúc,” ông Putin nói với các phóng viên về cuộc chiến Nga - Ukraine. Ông cũng cho biết sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu và đối tác đàm phán mà ông ưu tiên là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Tuy nhiên, các bộ trưởng ngoại giao châu Âu trong cuộc họp tại Brussels hôm 10/5 đã bác bỏ đề xuất của ông Putin liên quan đến Schroeder.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/5 cho biết Nga không có ý định chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm và Kiev đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Ông Zelensky đưa ra bình luận trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian sắp hết hiệu lực, khi cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

“Hôm nay không có sự im lặng nào trên chiến tuyến. Các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp diễn,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

“Nga không có ý định chấm dứt cuộc chiến này. Và thật không may, chúng tôi đang chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới. Nhưng hòa bình phải đến. Đó chính là điều chúng tôi đang nỗ lực hướng tới.”

Cả hai bên đều cho biết giao tranh vẫn diễn ra dọc chiến tuyến, bất chấp lệnh ngừng bắn. Đồng thời, mỗi bên cũng cáo buộc đối phương tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh.

Ngày 8/5, Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn từ ngày 9 đến 11/5 trong khuôn khổ nỗ lực hòa bình do Mỹ thúc đẩy dưới thời Tổng thống Donald Trump, sau hơn bốn năm xung đột bùng phát từ năm 2022.

Cùng ngày, ông Trump bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được gia hạn. Tuy nhiên, đến ngày 10/5, thỏa thuận này đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng.

Hôm 10/5, ông Zelensky cho biết Moscow đã kiềm chế các cuộc tấn công đường không và tên lửa quy mô lớn, nhưng vẫn tiếp tục tấn công tại một số khu vực trên chiến tuyến dài 1.200 km, nơi lực lượng Nga đang tiến công. Ông nói quân đội Ukraine vẫn đáp trả và bảo vệ các vị trí của mình.

Các hãng thông tấn nhà nước Nga hôm 11/5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã ghi nhận 23.802 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine kể từ khi thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực. Bộ này khẳng định quân đội Nga đã đáp trả tương xứng các cuộc tấn công của Ukraine.

Một người thiệt mạng và ba người bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vùng Belgorod ở miền nam nước Nga, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời thống đốc khu vực cho biết hôm 11/5..

Theo báo cáo sáng cùng ngày của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đã có 180 vụ đụng độ trên chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua.

Đến chiều cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga tiếp tục mở thêm 38 cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng “các cuộc pháo kích vào khu vực biên giới vẫn tiếp diễn”.

Các thống đốc khu vực ở Ukraine hôm 11/5 cũng cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng tại các vùng Zaporizhzhia ở đông nam và Kherson ở miền nam trong vòng 24 giờ qua.