Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng Lập pháp Liên bang Nga.

Người dân đã phản ứng một cách kiên định và đoàn kết trước các sức ép và hành động mà Nga cho là mang tính thù địch từ bên ngoài, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu ngày 27/4 tại cuộc họp với Hội đồng Lập pháp Liên bang Nga.

“Người dân chúng ta đã đáp lại các áp lực, đe dọa và những hành động mang tính đối đầu nhằm vào Nga bằng sự đoàn kết và vững vàng. Với chúng ta, tình yêu Tổ quốc và ý chí bảo vệ đất nước là trên hết. Đó là nền tảng lịch sử trong thế giới quan chủ quyền của chúng ta, là sức mạnh của chúng ta. Thiếu điều đó, nước Nga không thể tồn tại”, ông nói.

Tổng thống Nga cho rằng những người kỳ vọng có thể làm suy yếu xã hội Nga đã đánh giá sai, vì không hiểu đặc điểm và tinh thần dân tộc của người Nga.

Theo ông, người dân, chính quyền khu vực và các nhà lập pháp đang cùng hướng tới mục tiêu đối phó với các thách thức, đồng thời có sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, trong đó có việc tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bình luận về các cuộc bầu cử sắp tới, ông Putin kêu gọi không để bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào kết quả. Ông nhấn mạnh mọi nỗ lực lợi dụng tiến trình này để gây bất ổn xã hội sẽ bị ngăn chặn.

Trước đó, ngày 16/4, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Yulia Mendel cho rằng các kế hoạch của phương Tây nhằm vào Nga và Tổng thống Putin đã không đạt được mục tiêu. Bà nhận định những nỗ lực trong vài năm qua nhằm gây “sụp đổ” hệ thống chính trị Nga đã không thành công.