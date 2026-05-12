Bê bối nội gián rúng động giới luật sư: Suốt 10 năm tuồn tin mật các thương vụ thâu tóm, Amazon, Johnson & Johnson là nạn nhân

Những giao dịch thắng lợi liên tiếp ngay trước thềm các thương vụ thâu tóm lớn đã khiến cơ quan chức năng nghi ngờ. Ban đầu, họ cho rằng đây là một vụ tấn công mạng từ nước ngoài. Nhưng sự thật còn tồi tệ hơn: Đó là một bê bối từ bên trong.

“Con sâu” trong các đế chế luật

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các giao dịch, FBI đã truy vết những nguồn tin mật về một luật sư duy nhất: Nicolo Nourafchan, người từng làm việc tại công ty luật danh tiếng Goodwin Procter (Boston). Theo các công tố viên liên bang, Nourafchan đã biến việc cung cấp tin mật về các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) thành một “nghề tay trái” hái ra tiền trong suốt một thập kỷ.

Không dừng lại ở đó, Nourafchan còn lôi kéo các luật sư M&A tại các hãng luật tinh hoa khác như Wachtell Lipton và Weil Gotshal để tuồn tin về các thương vụ mà họ đang xử lý.

Quy mô và những màn ăn mừng trơ trẽn

Đây được coi là một trong những âm mưu giao dịch nội gián táo tợn nhất trong nhiều năm qua, liên quan đến các cố vấn M&A hàng đầu Phố Wall và các thương vụ trị giá hàng tỷ đô la của những khách hàng “khủng” như Amazon, Johnson & Johnson và Burger King.

Các tài liệu tòa án cho thấy những kẻ tham gia đã ăn mừng các khoản lợi nhuận kếch xù, dao động từ 2.000 USD đến 3 triệu USD, bằng cách gửi cho nhau những hình ảnh chế (meme) cảnh “mưa tiền” để khoe khoang sự giàu có.

Nicolo Nourafchan

Nicolo Nourafchan (43 tuổi) đã bị bắt vào tuần trước với cáo buộc gian lận chứng khoán. Dù sở hữu tấm bằng từ Đại học Luật Yale danh giá, Nourafchan lại là một luật sư tầm trung thường xuyên nhảy việc qua các công ty tên tuổi như Sidley Austin và Latham & Watkins trước khi bị sa thải.

Hồ sơ tòa án tiết lộ lý do chính mà anh ta đến văn phòng không phải để làm việc, mà là để lục lọi hệ thống máy tính, tìm kiếm các thương vụ chưa công bố để bán cho mạng lưới nhà đầu tư trải dài từ Florida, New York đến tận Nga và Israel. Ngay cả khi đã nghỉ việc, anh ta còn cố gắng xin vào một công ty quan hệ công chúng (PR) chuyên về M&A để tiếp tục “hóng” tin mật.

“Sự thật là anh ta đã làm việc này mãi rồi, nên giờ không có việc là anh ta vã lắm”, một đầu mối của Nourafchan nói với một nhà giao dịch qua điện thoại khi anh ta gặp khó khăn trong việc tìm việc mới.

Để tránh bị phát hiện, Nourafchan và người bạn cùng lớp đại học, Robert Yadgarov, không trực tiếp giao dịch cổ phiếu. Thay vào đó, họ tuồn tin cho một mạng lưới rộng lớn, từ một thợ làm tóc ở Santa Monica cho đến các bác sĩ ở Florida. Các thành viên trong đường dây thường sử dụng mật mã để liên lạc.

Đầu năm 2024, cơ quan chức năng đã bắt đầu đánh hơi được âm mưu này. Một đặc vụ ngầm đã đóng giả là cơ quan quản lý chứng khoán để liên lạc với một thành viên trong nhóm. Phản ứng của những kẻ này khi nhận ra mình bị theo dõi được ghi lại trong bản cáo trạng.

Trong khi 9 bị cáo đã nhận tội và đang hợp tác với cơ quan điều tra, Nourafchan hiện vẫn chưa đưa ra lời biện hộ nào. Goodwin Procter, nơi làm việc cuối cùng của anh ta, tuyên bố họ “thất vọng vì cựu nhân viên đã vi phạm sự tin tưởng và lạm dụng thông tin bảo mật”.

Theo: WSJ