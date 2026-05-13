NASA và tham vọng lên mặt trăng hàng tháng, kỉ nguyên sáng họp ở Trái Đất, tối "chill" tại Mặt Trăng không còn xa

Mục tiêu chạm tay xuống bề mặt Mặt Trăng tới 21 lần trong vòng 2,5 năm tới của NASA đòi hỏi một cuộc đại tu toàn diện: từ cách thức thu mua các thiết bị đổ bộ cho đến việc khắc phục hàng loạt sai sót kỹ thuật, những vấn đề đã khiến 3 trong số 4 nỗ lực gần đây của Mỹ thất bại.

Để thành công, NASA không chỉ cần cải thiện năng lực giám sát nền tảng công nghiệp mà còn phải quản trị tốt hơn chuỗi cung ứng vốn thường xuyên lỗi hẹn.

Các thiết bị đổ bộ này nằm trong một lộ trình riêng biệt, tách rời khỏi chương trình Hệ thống Đổ bộ Con người (HLS), nơi SpaceX và Blue Origin đang phát triển các thiết bị đưa phi hành đoàn lên cung trăng.

Song hành với đó, hàng chục sứ mệnh robot và vận tải sẽ đảm nhận nhiệm vụ chuyển hàng, thăm dò vị trí xây dựng căn cứ tương lai, đồng thời trình diễn công nghệ khai thác tài nguyên và duy trì hoạt động trong đêm trăng khắc nghiệt.

"Khả năng tiếp cận bề mặt Mặt Trăng với tần suất cao, tải trọng lớn và chi phí thấp phải là ưu tiên hàng đầu," bà Jacki Cortese, Phó Chủ tịch tại Blue Origin, nhận định.

Điều này khớp với lộ trình mà Giám đốc NASA Jared Isaacman phác thảo, khi cơ quan này chuyển trọng tâm sang xây dựng tiền đồn trực tiếp trên bề mặt thay vì một trạm vũ trụ mini bay quanh Mặt Trăng.

Cuộc đua tốc độ

Về lý thuyết, nền tảng cho các sứ mệnh tần suất cao đã sẵn sàng thông qua chương trình Dịch vụ Tải trọng Mặt Trăng Thương mại (CLPS). Sau 8 năm, CLPS đã tập hợp được danh sách các nhà cung cấp tư nhân sẵn sàng chế tạo các thiết bị đổ bộ robot.

Kể từ năm 2019, NASA đã ký hợp đồng cho 13 sứ mệnh, nhưng thực tế khá phũ phàng: trong 4 chuyến đã phóng, chỉ duy nhất một chuyến thành công trọn vẹn.

Bốn thiết bị khác đang được chế tạo để phóng vào cuối năm nay, nhưng theo "truyền thống" của ngành không gian, các cột mốc này thường xuyên bị trì hoãn sang tận năm 2027.

Dù đã triển khai 8 năm, CLPS vẫn đang ở "giai đoạn sơ khai". NASA đang yêu cầu những nhà cung cấp vốn vẫn đang "tập bò" phải học cách chạy nước rút ngay trong hai năm tới.

NASA đã lên lịch cho 9 chuyến đổ bộ vào năm tới và 10 chuyến vào năm 2028. Để đạt được con số đó, cả NASA và đối tác phải bứt tốc mạnh mẽ.

Giám đốc Isaacman thừa nhận: "Suốt một thời gian dài, NASA đã vẽ ra những kịch bản rất hay nhưng rồi lại ngồi chờ các đối tác bàn giao kết quả. Hệ quả là mọi thứ luôn chậm trễ và chi phí đội lên cao."

Giải pháp của Isaacman là NASA cần hỗ trợ sâu sát hơn: "Phải đưa các chuyên gia đầu ngành vào trực tiếp chuỗi cung ứng. Tôi không muốn nhìn cảnh một thiết bị đổ bộ bị lật nhào trên TV. Tôi muốn một tỷ lệ 'ghi bàn' cao."

Về cơ bản, khung làm việc của CLPS tương tự như chương trình vận chuyển hàng hóa lên ISS. Tuy nhiên, có một sự khác biệt chí mạng: Ở ISS, NASA hỗ trợ trực tiếp từ khâu phát triển đến thử nghiệm.

Với CLPS, cơ quan này đã nhảy cóc giai đoạn đó và đi thẳng vào việc "mua đứt" dịch vụ. Kết quả của cách tiếp cận "buông tay" này hiện đang rất bấp bênh.

Để so sánh, SpaceX đã có 8 sứ mệnh tiếp tế thành công liên tiếp cho ISS trước khi gặp sự cố, trong khi hồ sơ CLPS hiện tại chỉ có 1 lần thành công hoàn toàn và 2 lần thiết bị bị lật.

Cuộc đua nghẹt thở và áp lực hạ cánh an toàn

NASA đang đua với thời gian để đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng trước Trung Quốc (dự kiến năm 2028). Các sứ mệnh CLPS tương lai sẽ mang theo những thiết bị đắt đỏ và tinh vi hơn: từ robot tự hành, drone đến vệ tinh liên lạc.

"Chúng ta có rất ít kinh nghiệm vận hành trên Mặt Trăng," bà Nujoud Merancy, kiến trúc sư trưởng căn cứ Mặt Trăng của NASA, chia sẻ. "Hiện tại, chưa có hệ thống nào sống sót qua đêm tại cực Nam."

Điều này đồng nghĩa với việc NASA sẽ phải tiếp tục mạo hiểm trong "giai đoạn khám phá", chấp nhận thử nghiệm nhiều hệ thống khác nhau để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Nghịch lý là để ngừng việc "thử sai", NASA lại phải mua thêm nhiều sứ mệnh CLPS hơn, và phải mua thật nhanh. Cơ quan này dự định nâng trần hợp đồng CLPS từ 2,6 tỷ USD lên 4,2 tỷ USD. Ba cái tên Astrobotic, Firefly Aerospace và Intuitive Machines hiện đang nắm giữ phần lớn các hợp đồng.

NASA cũng dự định đặt hàng theo lô thay vì mua lẻ. Chiến lược này cho phép các nhà cung cấp đặt hàng linh kiện dài hạn, giúp ổn định chuỗi cung ứng và hạ giá thành. Các công ty cần chuyển từ thiết kế "độc bản" sang mô hình sản xuất hàng loạt theo quy chuẩn (build to print).

Astrobotic và Intuitive Machines đều đang lên kế hoạch cho các thiết bị đổ bộ nặng hơn và ổn định hơn. "Bạn sẽ thấy thiết kế được tinh chỉnh để trở nên phổ thông và bền bỉ như chiếc xe Ford Model T," Tiến sĩ Ben Bussey từ Intuitive Machines ví von.

Trong khi đó, Firefly Aerospace đã ghi điểm tuyệt đối ngay từ lần đầu tiên. Thiết bị Blue Ghost của họ đã vận hành 14 ngày trên Mặt Trăng trước khi chìm vào đêm trăng.

Sứ mệnh đầu tiên của họ thực hiện chỉ trong chưa đầy 4 năm sau khi nhận hợp đồng, một kỷ lục. "Mô hình CLPS đã chứng minh giá trị: tiếp cận Mặt Trăng với chi phí và thời gian chỉ bằng một phần nhỏ," đại diện Firefly khẳng định.

Trọng trách hiện tại thuộc về các nhà cung cấp. Tất cả phải chứng minh rằng mình có thể lên được Mặt Trăng không chỉ một lần mà là lặp đi lặp lại với tần suất hàng tháng. NASA cam kết sẽ đồng hành sát sao hơn: "Khi các bạn chế tạo, nếu gặp bất cứ rào cản nào, hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có mặt để cùng các bạn tháo gỡ."

Nguồn: Ars Technica