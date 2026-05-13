Gã khổng lồ bán lẻ sắp cắt giảm 1.000 nhân viên, nhiều người phải luân chuyển công tác

Gã khổng lồ bán lẻ Walmart dự kiến sẽ cắt giảm hoặc thuyên chuyển khoảng 1.000 nhân viên văn phòng trong nỗ lực hợp nhất các nhóm sản phẩm AI và công nghệ toàn cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà bán lẻ lớn nhất thế giới đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số dựa trên nền tảng AI để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Amazon, Costco và Aldi.

Tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo và nhân sự

Dưới sự dẫn dắt của Tân Tổng giám đốc (CEO) John Furner cùng đội ngũ lãnh đạo mới, Walmart đang thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng về cấu trúc nội bộ. Theo một bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, ông Daniel Danker - người đứng đầu bộ phận thúc đẩy AI toàn cầu và ông Suresh Kumar - giám đốc công nghệ toàn cầu, đã quyết định tinh giản một số đội ngũ để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Các nguồn tin thân cận cho biết, nhiều nhân viên trong diện ảnh hưởng đã được yêu cầu chuyển đến làm việc tại trụ sở chính của Walmart ở Bentonville hoặc các văn phòng tại miền Bắc California. Tuy nhiên, những nhân sự này vẫn có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí đang còn trống khác trong nội bộ công ty.

Quyết tâm bám đuổi Amazon trong kỷ nguyên AI

Walmart đã đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo nhằm thu hẹp khoảng cách với đối thủ lớn nhất là Amazon. Trước đó, Amazon đã chiếm lợi thế nhờ việc ra mắt “Rufus” - một trợ lý mua sắm ảo chạy bằng AI tạo sinh (Gen AI) có khả năng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng khi mua sắm.

Đáp trả lại, vào tháng 7 năm ngoái, ngay sau khi bổ nhiệm ông Daniel Danker, Walmart đã triển khai một bộ công cụ “siêu đại lý” (super agents) ứng dụng AI. Hệ thống này được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng và tinh gọn quy trình vận hành của tập đoàn.

Quyết định tái cấu trúc được đưa ra sau khi CEO John Furner đưa ra những nhận định thận trọng về triển vọng kinh tế trong năm tới vào hồi tháng 2. Điều này phản ánh tâm lý lo ngại về sự mong manh trong sức mua của người tiêu dùng Mỹ trước bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế.

Hiện tại, phía Walmart vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức sau yêu cầu bình luận từ Reuters. Cuộc cải tổ lần này được giới phân tích đánh giá là bước đi tất yếu để Walmart không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ đang thay đổi diện mạo ngành bán lẻ toàn cầu.

Được biết, số nhân viên trên toàn thế giới của Walmart đã giảm xấp xỉ 70.000 người so với 5 năm trước đó. Tính đến cuối năm 2024, Walmart chỉ còn giữ khoảng 2,1 triệu nhân viên, mức thấp hơn đáng kể so với đỉnh điểm năm 2020. Đây là một nghịch lý đáng suy ngẫm khi vua bán lẻ tăng trưởng doanh số bằng tiền tỷ nhưng lại thu hẹp quy mô lao động.

Nguyên nhân căn bản của xu hướng này xuất phát từ chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ sang thương mại điện tử (TMĐT) và tự động hóa trong chuỗi cung ứng, những điều kiện thiết yếu để Walmart duy trì vị thế kẻ dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

Theo: Business Times