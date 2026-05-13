Buồn của quốc gia thuộc top đáng sống nhất thế giới: 122.000 người lũ lượt rời đất nước, 60% sang láng giềng, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng yếu phủ bóng nền kinh tế

New Zealand, quốc đảo Nam Thái Bình Dương vốn nổi tiếng là "thiên đường đáng sống" và ẩn cư an toàn cho giới siêu giàu. Tuy nhiên, quốc gia này đang chứng kiến một cuộc di cư lịch sử. Không những vậy, thay vì những người trẻ tuổi rời đi để trải nghiệm thế giới, làn sóng hiện nay lại ghi nhận sự rời đi của những lao động giàu kinh nghiệm và cả các chính trị gia kỳ cựu.

Cựu Thủ tướng Jacinda Ardern gần đây đã xác nhận gia đình bà đã chuyển đến Sydney, Australia. Câu chuyện của bà Ardern chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi dữ liệu chính phủ cho thấy một xu hướng đáng lo ngại.

Trong vòng 4 năm trở lại đây, số lượng người New Zealand ở độ tuổi 30-50 di cư đã tăng hơn gấp đôi, từ 18.000 lên 43.000 người. Tính đến tháng 11/2025, tổng cộng gần 122.000 người đã rời khỏi đất nước, tăng 4% so với năm trước đó và vượt xa mức đỉnh của năm 2012.

Kinh tế trì trệ, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thị trường việc làm suy yếu đang trở thành nguyên nhân đẩy người dân ra nước ngoài.

Nền kinh tế New Zealand đã đối mặt với tình trạng tăng trưởng âm trong năm tính đến tháng 9/2025, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chạm mức cao nhất trong một thập kỷ. Thị trường nhà đất tại các trung tâm lớn như Auckland và Wellington suy yếu với mức giảm giá gần 30% so với đầu năm 2022. Điều này buộc những người lao động ổn định phải đưa ra quyết định tìm kiếm cơ hội mới.

Australia vẫn là điểm đến hàng đầu khi thu hút gần 60% người di cư New Zealand, theo CNN. Hiện có khoảng 670.000 công dân New Zealand đang sinh sống tại quốc gia láng giềng, tương đương 12,5% dân số hiện tại của đất nước này.

Sức hút của Australia đến từ sự chênh lệch thu nhập đáng kể. Một y tá sức khỏe tâm thần mới vào nghề tại New Zealand nhận lương 77.000 USD có thể kiếm được khoảng 93.000 USD tại Melbourne. Tương tự, một nhân viên trại giam có thể tăng thu nhập từ 80.000 USD lên 97.000 USD khi chuyển đến bang Victoria.

Theo số liệu năm 2025 từ Stats NZ và Cục Thống kê Australia, thu nhập bình quân hàng tuần của lao động toàn thời gian tại Australia cao hơn 37% so với New Zealand, trong khi chi phí cho thực phẩm, xăng dầu và dịch vụ y tế lại thấp hơn đáng kể.

Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với khu vực công. Một cuộc khảo sát quy mô lớn của Hiệp hội Dịch vụ Công (PSA) cho thấy hơn 1/4 nhân viên dịch vụ công đang cân nhắc rời khỏi đất nước. Con số này vọt lên gần 50% đối với những người dưới 25 tuổi.

Đại diện PSA cho biết chính sách cắt giảm chi tiêu công và tinh giản biên chế của chính phủ liên minh đang khiến các nhân viên y tế, nhân viên xã hội và nhà khoa học lo ngại về cơ hội việc làm.

Mặc dù New Zealand vẫn thu hút người lao động từ Ấn Độ, Philippines và Trung Quốc với mức tăng thuần 13.700 người trong năm qua, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo đây không phải là một sự thay thế tương xứng.

Việc mất đi nhóm lao động từ 30-50 tuổi đồng nghĩa với việc "chảy máu" kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn tích lũy hàng thập kỷ. Điều này không chỉ kéo lùi năng suất lao động mà còn gây áp lực cực lớn lên hệ thống kinh tế khi dân số đang già hóa nhanh chóng.

Nhiều người di cư hiện nay không còn coi việc rời đi là một chuyến đi ngắn hạn để tích lũy kinh nghiệm sống mà là cách xây dựng lại cuộc sống lâu dài tại nước ngoài.

Với nhiều người New Zealand, bản sắc vẫn là điều cốt lõi. Họ vẫn mang giọng nói, văn hóa của đất nước mình trên hành trình tìm kiếm sự ổn định ở những vùng đất mới.

Theo CNN, PSA