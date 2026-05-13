Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tướng Mỹ: Tình hình NATO tồi tệ nhất trong lịch sử

Theo Hoàng Yến | 13-05-2026 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Cựu Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu nhận xét, NATO đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, nhưng chưa bao giờ tình hình lại tồi tệ như hiện nay.

Cựu Trung tướng Quân đội Mỹ Ben Hodges, người nguyên là Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu mới đây đã nhận xét rằng “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương” (NATO) đã trải qua nhiều thời kỳ khó khăn, nhưng ông nhận thấy tình hình khối này chưa bao giờ tồi tệ như giai đoạn hiện nay.

“NATO đã vượt qua nhiều sóng gió, nhưng đây là lần đầu tiên tình hình trở nên tồi tệ như hiện nay”, ông Ben Hodges nói.

Vị cựu quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc chỉ ra, lần đầu tiên trong lịch sử có một trong những quốc gia hàng đầu của khối (ám chỉ những tuyên bố và hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump) đang đặt câu hỏi về tương lai của NATO.

Ông thừa nhận bất kỳ liên minh hay liên hiệp nào cũng luôn có những bất đồng, đó là bản chất của bất cứ tổ chức tụ tập nhiều quốc gia, đông trường phái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một Tổng thống Mỹ công khai đặt câu hỏi về cam kết của nước này đối với liên minh NATO.

Trong hơn 7 thập niên đã qua, Mỹ luôn cam kết tuân thủ Điều 5 của Hiến chương NATO (về “Phòng vệ Tập thể”) và châu Âu biết rằng trong bất kỳ cuộc tấn công nào, lực lượng cứu viện của Quân đội Mỹ sẽ đến và giải cứu khối này khỏi bất cứ đối thủ nào.

Nhưng giờ đây, niềm tin đó không còn chắc chắn nữa, bởi sau hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, Mỹ và NATO đang dần xa rời nhau.

Trong tình huống này, châu Âu có hai lựa chọn: Một là “thừa nhận sai lầm”, xin lỗi Trump và chờ đợi mọi thứ trở lại bình thường; hai là cố gắng xây dựng “cuộc sống riêng”, tức là trở nên độc lập hơn cả về chính trị lẫn quốc phòng, không còn phụ thuộc vào Mỹ.

Trên thực tế, những ý tưởng như vậy đã xuất hiện và không ít quan chức NATO ở Brussels ủng hộ sự độc lập lớn hơn của khối này.

Tuy nhiên, dự định là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác hoàn toàn, bởi hiện nay khối quân sự phương Tây thiếu một thủ lĩnh mạnh mẽ, có uy tín và sức mạnh vượt trội so với các quốc gia khác.

Hodges tin rằng, để giải quyết vấn đề khó khăn trong quan hệ với Mỹ dưới thời ông Trump (trên lí thuyết là còn tại vị đến năm 2029), châu Âu cần “giữ thái độ khiêm nhường và im lặng”, tránh đưa ra những kết luận vội vàng để không làm ông chủ Nhà Trắng tức giận hơn nữa. Chính điều này sẽ giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Theo Topwar.ru
Gặp Tổng thư ký Mark Rutte, Tổng thống Mỹ nhắc việc rút khỏi NATO

Theo Hoàng Yến

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của quốc gia thuộc top đáng sống nhất thế giới: 122.000 người lũ lượt rời đất nước, 60% sang láng giềng, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng yếu phủ bóng nền kinh tế

Buồn của quốc gia thuộc top đáng sống nhất thế giới: 122.000 người lũ lượt rời đất nước, 60% sang láng giềng, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng yếu phủ bóng nền kinh tế Nổi bật

Liệu 100 USD/ounce có trở thành “bình thường mới” của giá bạc?

Liệu 100 USD/ounce có trở thành “bình thường mới” của giá bạc? Nổi bật

Gã khổng lồ bán lẻ sắp cắt giảm 1.000 nhân viên, nhiều người phải luân chuyển công tác

Gã khổng lồ bán lẻ sắp cắt giảm 1.000 nhân viên, nhiều người phải luân chuyển công tác

10:45 , 13/05/2026
Lần đầu tiên trong lịch sử: 4 thành viên trong gia tộc Samsung trở thành 4 người giàu nhất Hàn Quốc, đế chế 1.000 tỷ USD hùng mạnh chưa từng có

Lần đầu tiên trong lịch sử: 4 thành viên trong gia tộc Samsung trở thành 4 người giàu nhất Hàn Quốc, đế chế 1.000 tỷ USD hùng mạnh chưa từng có

10:22 , 13/05/2026
Ẩn ý kinh ngạc trong Tử Cấm Thành: Vì sao sư tử đá lại được khắc với đôi tai cụp?

Ẩn ý kinh ngạc trong Tử Cấm Thành: Vì sao sư tử đá lại được khắc với đôi tai cụp?

09:56 , 13/05/2026
Giá dầu neo cao trên 100 USD/thùng, hy vọng về thoả thuận Mỹ - Iran dần tan biến

Giá dầu neo cao trên 100 USD/thùng, hy vọng về thoả thuận Mỹ - Iran dần tan biến

09:18 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên