Hàng trăm nhân viên IT một hãng ô tô vừa bị sa thải nhẫn tâm qua 1 cuộc họp online 15 phút, phải ký giấy miễn trừ, hoàn trả tài sản

Một email đáng ngại về cuộc họp trực tuyến vỏn vẹn 15 phút. Thông điệp được soạn sẵn từ bộ phận nhân sự. Đó là cách mà các nhân viên của General Motors (GM) mô tả về ngày thứ Hai định mệnh khi hãng xe Mỹ này tiến hành đợt sa thải mới nhất.

“Không có sự trân trọng hay đồng cảm. Không có câu hỏi nào được đặt ra. Không có gì cả”, một chuyên viên phân tích dữ liệu đã làm việc hơn một thập kỷ tại GM chia sẻ với CNBC .

Đợt cắt giảm này ảnh hưởng đến khoảng 500 đến 600 nhân viên, chủ yếu thuộc mảng công nghệ thông tin (IT) tại Austin (Texas) và Warren (Michigan). Động thái này diễn ra trong bối cảnh GM đang đánh giá lại nhu cầu nhân lực và nỗ lực cắt giảm chi phí trước những điều kiện thị trường đầy biến động.

Nhiều nhân viên bị sa thải cho biết các đơn vị của họ vừa trải qua quá trình tái cấu trúc, trong đó nhân viên được khuyến khích sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều hơn vào công việc hàng ngày.

“Họ đang thúc đẩy việc áp dụng AI cho mọi tác vụ”, một lập trình viên kỳ cựu và nhà khoa học dữ liệu tại GM cho biết. “Tôi đã tận mắt chứng kiến AI giúp lập trình viên tăng năng suất đáng kể. Nó thực sự giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn, nhưng AI sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bạn không hiểu rõ về bản chất kinh doanh”.

Mặc dù GM từ chối thảo luận chi tiết về vai trò của AI trong đợt sa thải này, một nguồn tin nội bộ xác nhận với CNBC rằng công nghệ mới này là một yếu tố quan trọng trong quyết định cắt giảm, bên cạnh các lý do kinh tế khác. Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại GM mà còn ở nhiều ông lớn công nghệ như Amazon, Meta, Oracle và Block, nơi AI đang được nhấn mạnh như một công cụ để tự động hóa công việc và tăng năng suất với ít nhân sự hơn.

Dù vừa sa thải hàng trăm người, GM vẫn đang ráo riết tuyển dụng nhân lực IT. Tính đến thứ Ba, trang web tuyển dụng của hãng vẫn đăng tải khoảng 80 vị trí trống trong mảng IT, bao gồm các công việc liên quan đến AI, xe tự hành và đua xe thể thao.

Về chế độ trợ cấp, các tài liệu mà CNBC tiếp cận được cho thấy GM đưa ra các gói hỗ trợ dựa trên thâm niên:

Từ 1 đến 4 năm kinh nghiệm: Nhận 2 tháng lương trợ cấp.

8 năm kinh nghiệm: Nhận 4 tháng lương trợ cấp.

Trên 12 năm kinh nghiệm: Nhận mức tối đa là 6 tháng lương trợ cấp.

Ngoài ra, nhân viên còn nhận được các khoản thanh toán một lần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ 2.000 đến 6.000 USD, cùng các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và tư vấn nghề nghiệp. Tuy nhiên, toàn bộ quyền lợi này chỉ được thực thi sau khi nhân viên ký vào thỏa thuận miễn trừ và hoàn trả tài sản của công ty.

Việc GM thay thế các nhân sự IT truyền thống bằng các vị trí chuyên sâu về AI cho thấy một bước chuyển mình quyết liệt nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Điều này phản ánh thực tế rằng trong kỷ nguyên công nghệ mới, kinh nghiệm lâu năm có thể không còn là “tấm lá chắn” an toàn nếu thiếu đi các kỹ năng thích ứng với AI.

Theo: CNBC﻿