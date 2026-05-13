12 y bác sĩ Hà Lan bị cách ly khẩn vì sai sót với mẫu máu virus Hanta

Một bệnh viện ở Hà Lan đã phải cách ly 12 nhân viên y tế như biện pháp phòng ngừa sau khi mẫu máu và nước tiểu của một bệnh nhân nhiễm Hantavirus được xử lý mà không tuân thủ đầy đủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giới chức y tế toàn cầu đang chạy đua nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến du thuyền hạng sang Hondius.

Bệnh viện Radboudumc tại thành phố Nijmegen cho biết 12 nhân viên này sẽ phải cách ly trong vòng 6 tuần. Tuy nhiên, bệnh viện nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm là “rất thấp” và hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường.

Sự việc cho thấy những khó khăn trong việc nhanh chóng áp dụng và triển khai các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với chủng Hantavirus đang liên quan tới ổ dịch trên du thuyền Hondius.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đã nâng số ca nhiễm xác nhận trong đợt bùng phát này lên 9 trường hợp, tăng thêm 2 ca so với ngày trước đó.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết có thể sẽ còn thêm các ca nhiễm mới do virus có thời gian ủ bệnh kéo dài. Tuy nhiên, ông khẳng định tình hình hiện tại “không phải đại dịch” và “không giống COVID-19”.

Virus Hanta là loại virus có thể gây tử vong, song khả năng lây từ người sang người được đánh giá là thấp.

Ảnh: Reuters

Sai sót trong quy trình xử lý bệnh phẩm

Bệnh viện Radboudumc tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Hantavirus, một hành khách trên du thuyền Hondius, vào ngày 7/5.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans cho biết trước Quốc hội: “Các quy trình nghiêm ngặt đã được thực hiện, nhưng chưa phải là mức nghiêm ngặt nhất áp dụng đối với trường hợp virus Hanta này”.

Bà nói thêm: “Khả năng nhân viên y tế bị lây nhiễm là rất nhỏ, nhưng vì đây là loại virus nghiêm trọng nên bệnh viện quyết định ưu tiên an toàn”.

Theo bà Hermans, tình hình hiện tại hoàn toàn khác với COVID-19. “Với hiểu biết hiện nay và các biện pháp đang triển khai, chúng tôi tin có thể kiểm soát được virus này”, bà nhấn mạnh.

Sau khi toàn bộ hành khách rời tàu tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha, du thuyền Hondius đã khởi hành tới Hà Lan vào tối 12/5 cùng 25 thành viên thủy thủ đoàn, một bác sĩ và một y tá. Chủ tàu Oceanwide Expeditions cho biết con tàu dự kiến cập cảng Hà Lan vào ngày 17/5.

Tính đến nay, đã có 3 người tử vong liên quan đến ổ dịch gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức.

Thông thường, Hantavirus lây từ loài gặm nhấm hoang dã sang người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, virus cũng có thể lây truyền giữa người với người khi tiếp xúc gần.

WHO cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca bệnh

Ngoài 9 ca xác nhận, WHO còn ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm, gồm một người tử vong trước khi được xét nghiệm và một trường hợp tại đảo Tristan da Cunha ở Nam Đại Tây Dương, nơi không có điều kiện xét nghiệm.

WHO cho biết toàn bộ các ca nghi nhiễm đều được cách ly và giám sát y tế nghiêm ngặt nhằm giảm tối đa nguy cơ lây lan.

Ông Tedros cảnh báo nhiều khả năng sẽ còn thêm ca bệnh mới do hành khách trên tàu đã có “rất nhiều tiếp xúc” với nhau trước khi virus được phát hiện.

“Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đây là khởi đầu của một đợt bùng phát quy mô lớn. Tuy nhiên tình hình có thể thay đổi và với thời gian ủ bệnh dài, chúng ta có thể ghi nhận thêm ca nhiễm trong vài tuần tới”, ông nói.

WHO cũng cho biết tất cả hành khách đã rời tàu ở các chặng trước đều đã được xác định danh tính. Việc triển khai các biện pháp ngăn dịch lây lan sẽ do từng quốc gia phụ trách.

Nhiều nước theo dõi sát nguy cơ lây lan

Tại Italy, bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước này thông báo đang xét nghiệm mẫu sinh học của một người đàn ông từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân Hà Lan đã tử vong vì virus Hanta.

Ông Arnaud Fontanet, trưởng bộ phận Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur của Pháp, nhận định quá trình truy vết có thể kéo dài nhiều tháng do thời gian ủ bệnh lên tới 6 tuần. Dù vậy, ông cho rằng tổng số ca nhiễm cuối cùng có thể chỉ dừng ở “vài chục trường hợp” vì virus không dễ lây lan.

Theo ông Fontanet, cuộc khủng hoảng lần này cũng là “bài kiểm tra” đối với hệ thống phối hợp quốc tế được xây dựng sau đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, Tây Ban Nha xác nhận một công dân nước này dương tính với Hantavirus. Người này nằm trong nhóm 14 trường hợp đang cách ly tại một bệnh viện quân đội ở Madrid. 13 người còn lại đã cho kết quả âm tính.

Một hành khách người Pháp khác cũng được xác nhận nhiễm bệnh sau khi tàu cập cảng Canary hôm 11/5. Người này hiện điều trị tích cực nhưng tình trạng ổn định.

Tại Mỹ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết 18 hành khách trên tàu Hondius đã được đưa trở về nước và cách ly. Trong số này, một người có kết quả dương tính yếu hiện đang được điều trị tại khu cách ly sinh học ở bang Nebraska.

Nguồn: Reuters