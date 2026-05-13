Mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga đến Ấn Độ?

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo hãng tin TASS, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga sẽ có chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 3 ngày, từ 13 đến 15/5.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13/5.

Vào ngày 14 và 15/5, ông Lavrov sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng BRICS, trong bối cảnh Ấn Độ đang đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên BRICS năm nay.

Cuộc khủng hoảng Trung Đông, bao gồm cả việc phong tỏa eo biển Hormuz, sẽ là trọng tâm chính, vì cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã ảnh hưởng đến Ấn Độ.

Ngoại trưởng Lavrov có thể sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và triển vọng giải quyết xung đột.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng sẽ bàn đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến ​​của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nga, cùng với việc thực hiện các thỏa thuận từ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin vào tháng 12/2025.

Tại cuộc họp BRICS, các thành viên sẽ tập trung vào việc cải thiện quản trị toàn cầu, tăng cường vai trò của các quốc gia thuộc khu vực Nam bán cầu, và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nhóm vào tháng 9/2026 tại New Delhi.