Áo từ chối nhượng bộ, điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát Mỹ

Theo Minh Hạnh | 13-05-2026 - 18:40 PM | Tài chính quốc tế

Áo cho biết đã điều động máy bay Eurofighter Typhoon để chặn các máy bay do thám của Không quân Mỹ xâm phạm không phận nước này trái phép.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer, vụ việc xảy ra ngày 10 và 11/5.

Hai máy bay PC-12 của Không quân Mỹ đã bay qua dãy núi Totes Gebirge ở Áo hai lần.

PC-12 là loại máy bay cánh quạt thường được sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát.

Sau khi bị các máy bay Eurofighter Typhoon chặn lại, các máy bay Mỹ đã quay trở lại Đức.

Ông Bauer cho biết, vụ việc sẽ được “giải quyết thông qua các kênh ngoại giao”.

Áo đã tăng cường giám sát không phận của mình trong những tháng gần đây. Tháng trước, Áo đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc cấp quyền bay qua không phận cho những máy bay tham gia chiến dịch ở Iran, viện dẫn lập trường trung lập lâu dài của mình.

“Chúng tôi không phải là một phần trong chính sách hỗn loạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và không được nhượng bộ dù chỉ một inch”, Phó Thủ tướng Áo Andrea Babler nói vào thời điểm đó, theo hãng tin Anadolu . "Tính trung lập là một tài sản quý giá của chúng tôi. Nói không với chiến tranh”.

Quốc gia tiêu thụ vàng thứ 2 thế giới tăng thuế hơn gấp 2 lần, chặn đứng cơn sốt kỷ lục 25 tỷ USD để cứu đồng nội tệ

Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch

Siêu tàu chở dầu của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Hormuz

CNN: Tàu Nga bất ngờ phát nổ và chìm giữa biển, nghi mang 'quà' của Moscow cho Triều Tiên - Ai đánh chặn?

Dự án "Vòm Vàng" của ông Donald Trump có thể ngốn 1.200 tỉ USD

Cả một ngôi làng biến mất không dấu vết, chỉ để lại 1 từ bí ẩn khắc trên thân cây

