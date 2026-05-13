Iran đưa ra 5 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ

Theo Quỳnh Như | 13-05-2026 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Iran sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng 5 điều kiện của Tehran, theo Fars.

Hãng tin Fars hôm thứ Ba (12/5) dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đưa ra 5 điều kiện xây dựng lòng tin để Mỹ tham gia vòng đàm phán thứ hai nhằm chấm dứt chiến tranh. Tehran coi các điều kiện này là "những đảm bảo tối thiểu" cần thiết để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán mới nào với Washington.

Theo báo cáo, các điều kiện của Iran bao gồm: chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là Li-băng; dỡ bỏ lệnh trừng phạt; giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran; bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết, Iran cũng thông báo với các nhà trung gian hòa giải Pakistan, rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân ở Biển Ả Rập và Vịnh Oman sau thỏa thuận ngừng bắn càng làm gia tăng sự thiếu tin tưởng của Tehran đối với các cuộc đàm phán với Mỹ.

Báo cáo nhấn mạnh, các điều kiện này được xác định hoàn toàn trong khuôn khổ tạo dựng niềm tin tối thiểu để quay lại đàm phán và Tehran tin rằng các cuộc đàm phán mới không thể bắt đầu nếu không thực hiện trên thực tế.

Báo cáo cũng cho biết động thái của Iran được đưa ra nhằm đáp trả đề xuất 14 điểm từ phía Mỹ. Tehran cho rằng đề xuất của Washington là "hoàn toàn phiến diện" và nhằm đạt được thông qua đàm phán những mục tiêu mà Mỹ không thể đạt được bằng biện pháp quân sự.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel và đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn sau đó có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tại Islamabad chưa thể mang lại một thỏa thuận lâu dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể.

Hôm 11/5, Iran đã gửi phản hồi cho Pakistan về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh, song ông Trump bác bỏ và gọi phản hồi này là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Trong một diễn biến mới, trả lời báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng hoặc Tehran sẽ đồng ý các thỏa hiệp với Washington, hoặc Mỹ sẽ "hoàn thành nốt công việc" ở Iran.

"Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ Iran... Hoặc là họ sẽ làm điều đúng đắn, hoặc là chúng ta sẽ hoàn thành nốt công việc. Chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc là họ sẽ bị phá huỷ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ thành công", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Iran hay không, ông Trump đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó trên chuyến bay đến Bắc Kinh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về điều đó trong thời gian tới", tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại lập trường, rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cáo buộc Tehran đã từ chối đưa cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân vào văn bản chính thức.

