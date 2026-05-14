Fed chính thức có chủ tịch mới: ‘Người được chọn’ đối mặt với tranh luận tăng lãi suất ngày một gay gắt

Nhà tài chính 56 tuổi này sẽ chèo lái ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh lạm phát đang gia tăng. Điều đó có thể gây khó khăn cho việc cắt giảm lãi suất như Tổng thống Donald Trump yêu cầu.

Kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện là 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Đây là cuộc bỏ phiếu mang tính chia rẽ đảng phái sâu sắc nhất từ trước đến nay đối với vị trí Chủ tịch Fed. Chỉ duy nhất một nghị sĩ Đảng Dân chủ là ông John Fetterman bỏ phiếu cùng với phe đa số Đảng Cộng hòa.

Sau khi được Thượng viện thông qua nhiệm kỳ Chủ tịch Fed 4 năm và nhiệm kỳ Thống đốc Fed 14 năm, ông Warsh sẽ chờ chữ ký cuối cùng từ Nhà Trắng để chính thức nhậm chức.

Tổng thống Trump đang có chuyến công du tại Trung Quốc và dự kiến sẽ sớm ký phê duyệt nhằm củng cố niềm tin vào các quyết định của Fed.

Ông Warsh sẽ tiếp quản quyền lực từ người tiền nhiệm Jerome Powell. Ông Powell sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch vào ngày 15/5 nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò Thống đốc Fed. Thống đốc Stephen Miran, người vốn ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất, sẽ rời vị trí để nhường chỗ cho ông Warsh.

Dự kiến ông Warsh sẽ bắt đầu điều hành cuộc họp tiếp theo của Fed diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 6. Tại đây, các nhà hoạch định chính sách đang tranh luận về khả năng tăng lãi suất, một kịch bản mà Tổng thống Trump kỳ vọng ông Warsh sẽ ngăn chặn.

Nỗi lo về lạm phát đang lan rộng. Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 4 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức nhanh nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Các chuyên gia dự báo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng sẽ tăng 3,8%, cách xa mục tiêu 2% của Fed.

Thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Các quan chức Fed bắt đầu ủng hộ quan điểm "diều hâu" hơn. Hiện tại, ít nhất 5 trong số 19 nhà hoạch định chính sách cho rằng khả năng tăng lãi suất cũng lớn tương đương với khả năng cắt giảm trong những tháng tới.

Thị trường tài chính hiện dự báo lãi suất chuẩn của Fed ở mức 3,5% - 3,75% sẽ không thay đổi trong năm nay, thậm chí một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 1 tới.

Sự chia rẽ chính trị xoay quanh ông Warsh đặt ra thách thức lớn về tính độc lập của Fed trước các áp lực từ Nhà Trắng. Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về việc liệu ông Warsh có thể bảo vệ Fed trước những yêu cầu từ Tổng thống hay không.

Dù ông Warsh từng tuyên bố không đưa ra lời hứa nào về lãi suất, ông vẫn cam kết thực hiện những thay đổi lớn và tăng cường hợp tác với chính quyền trong các vấn đề chính sách phi tiền tệ.

Theo Reuters