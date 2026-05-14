Nga phát triển "cục pin bay lơ lửng", mở ra tiền lệ chưa từng có trong ngành nuôi sống hàng tỷ người

Nỗi ám ảnh "30 phút" và bài toán năng suất trên đồng ruộng

Trong kỷ nguyên nông nghiệp 4.0, thiết bị bay không người lái (drone) đã trở thành "cánh tay nối dài" của người nông dân. Tuy nhiên, một rào cản kỹ thuật lớn nhất vẫn tồn tại: thời gian bay hữu ích. Đa số các dòng drone nông nghiệp hiện nay chỉ có thể duy trì hoạt động trong khoảng 30-40 phút trước khi phải quay về trạm sạc hoặc thay pin.

Việc phải ngắt quãng lộ trình bay liên tục không chỉ làm giảm hiệu suất vận hành mà còn gây tốn kém chi phí nhân công và logistics. Để giải quyết triệt để "điểm nghẽn" này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Nông nghiệp Bang Altai (AGAU) đã phát triển một hệ thống năng lượng hoàn toàn mới, biến các nguồn nhiệt và sóng xung quanh thành điện năng hữu dụng.

Cốt lõi của công nghệ này nằm ở viên pin đặc biệt tích hợp lõi graphite. Khác với pin Lithium-ion truyền thống, hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng thông qua các cặp nhiệt điện tích hợp.

"Kẻ săn năng lượng"

Cơ chế vận hành của thiết bị mang tính đột phá nhưng lại dựa trên những nguyên lý vật lý bền vững. Khi các sóng điện từ tác động vào lõi graphite, nó sẽ sinh nhiệt. Lúc này, các cặp nhiệt điện sẽ đảm nhận vai trò chuyển hóa lượng nhiệt đó thành dòng điện để nuôi dưỡng động cơ drone.

Giáo sư Viktor Ivanaysky, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: Drone có thể tận dụng năng lượng từ hầu hết mọi nguồn nhiệt trong môi trường. Điều này mở ra những kịch bản vận hành chưa từng có tiền lệ.

Một trong những kịch bản khả thi nhất là việc khai thác năng lượng từ các đường dây điện cao thế chạy dọc các cánh đồng. Drone có thể tận dụng hiện tượng cảm ứng điện từ bằng cách bay lơ lửng gần các đường dây truyền tải điện để "hút" năng lượng từ từ trường xung quanh. Phương thức này biến mạng lưới điện quốc gia thành một hệ thống sạc không dây khổng lồ, cho phép thiết bị duy trì hoạt động trên các diện tích canh tác lớn mà không cần hạ cánh.

Bên cạnh đó, các khu vực công nghiệp cũng trở thành những "trạm tiếp nhiên liệu" lý tưởng cho các dòng drone giám sát. Công nghệ mới cho phép thiết bị khai thác nguồn nhiệt thải dồi dào từ các trạm nhiệt, đường ống dẫn hơi hoặc thậm chí là khí thải từ các ống khói nhà máy. Thay vì để nhiệt năng lãng phí ra môi trường, drone sẽ hấp thụ và chuyển hóa chúng thành dòng điện, giúp kéo dài thời gian thực địa lên gấp nhiều lần.

Đặc biệt, các nhà khoa học đang tiến tới thử nghiệm phương thức sạc chủ động bằng tia laser dải hồng ngoại. Trong kịch bản này, các máy phát laser đặt tại biên giới cánh đồng sẽ phát chùm năng lượng từ xa trực tiếp tới bộ thu trên drone khi chúng đang làm việc. Sự kết hợp giữa tính linh hoạt của tia laser và khả năng chịu nhiệt của lõi graphite tạo ra một hệ sinh thái năng lượng khép kín, xóa bỏ hoàn toàn khái niệm "hết pin" trong quá trình tác nghiệp.

Dự án này bắt đầu khi nhóm nghiên cứu phải làm việc trong điều kiện hạn chế và thử nghiệm với máy nung cao tần. Họ nhận ra graphite là vật liệu hoàn hảo: vừa có khả năng dẫn nhiệt tốt, vừa bền bỉ hơn hẳn các vật liệu hóa học thông thường.

Phá vỡ giới hạn môi trường: Từ nóng bức đến băng giá

Một ưu điểm vượt trội khác của công nghệ pin graphite là sự ổn định nhiệt độ. Trong khi pin Lithium truyền thống thường bị sụt giảm dung lượng nghiêm trọng khi gặp thời tiết lạnh giá, hệ thống mới này lại "tỏa sáng" trong môi trường khắc nghiệt.

Hiệu suất của pin graphite thậm chí còn tốt hơn vào mùa đông so với mùa hè. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia có khí hậu lạnh hoặc các ứng dụng drone trong giám sát hạ tầng năng lượng tại các vùng cực. Theo nhóm phát triển, loại pin này có thể duy trì khả năng hoạt động lên tới 3 ngày – một con số không tưởng đối với các thiết bị bay dân dụng hiện nay.

Hiện tại, công nghệ này đã chính thức được cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng thẳng thắn thừa nhận rằng từ phòng thí nghiệm đến sản xuất hàng loạt vẫn còn một khoảng cách nhất định. Để thương mại hóa, thế giới cần phát triển thêm các máy phát hướng mục tiêu nhỏ gọn và thiết lập dây chuyền sản xuất pin graphite chuyên dụng.

Việc drone có thể tự nạp năng lượng ngay trên không trung không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, mà còn là chìa khóa để thay đổi hoàn toàn tư duy vận hành trong nông nghiệp và giám sát công nghiệp. Khi rào cản về pin bị dỡ bỏ, những "vệ tinh mặt đất" này sẽ có thể hoạt động bền bỉ 24/7, mang lại độ chính xác và hiệu quả tối đa cho nền kinh tế số.