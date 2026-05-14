TST: Tin khẩn! Nga đánh thẳng "đầu não" Ukraine – Hàng trăm UAV và tên lửa xuất kích, ông Putin ra điều kiện

Tin khẩn lúc 12h37

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã phát đi thông báo khẩn lúc 12h37 ngày 13/5 về một đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga.

Theo các nguồn tin được đề cập, nhiều cơ sở bị tấn công, trong đó có các tòa nhà của SBU — Cơ quan An ninh Ukraine, được xem là một trong những đầu não an ninh quan trọng nhất của Kiev — cùng hạ tầng đường sắt và các trung tâm hậu cần. Các đám cháy lớn đã xảy ra.

Trong thông báo, GUR cho biết Nga đã bắt đầu một chiến dịch không kích kết hợp nhằm vào Ukraine, và chiến dịch này có thể kéo dài trong thời gian tới.

"Ngày 13/5, Nga đã phát động cuộc tấn công đường không kết hợp nhằm vào Ukraine, có thể mang tính kéo dài. Trong làn sóng đầu tiên, số lượng lớn UAV tấn công được sử dụng nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine và đánh vào loạt mục tiêu" - Thông báo nêu rõ.

Nga phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Theo phía Ukraine, Nga có thể tiếp tục sử dụng số lượng lớn tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, cùng với tên lửa đạn đạo trong các đợt tiếp theo.

GUR cho rằng các mục tiêu mà Moscow nhắm tới bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống bảo đảm sinh hoạt tại các thành phố lớn, đặc biệt là ngành năng lượng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và trụ sở cơ quan nhà nước.

Theo những thông tin ban đầu được phía Nga và các kênh Telegram thân Nga đăng tải, thành phố Lutsk được cho là nơi đầu tiên xảy ra vụ tấn công nhằm vào cơ quan an ninh Ukraine. Các UAV Nga được cho là đã đánh trúng tòa nhà của SBU tại đây.

Ông Sergey Lebedev - điều phối viên phong trào ngầm thân Nga tại Nikolaev - cũng xác nhận thông tin này. Theo ông, mục tiêu bị tập kích sơ bộ được cho là các tòa nhà của SBU.

"Nếu thông tin được xác nhận, điều đó cho thấy danh sách mục tiêu ưu tiên đang tiếp tục được mở rộng: từ cơ sở năng lượng và kho tàng sang các cấu trúc điều phối, an ninh nội địa và hệ thống quản lý" - ông Lebedev nhận định.

Ông này cũng cho rằng việc các đòn đánh xuất hiện ở khu vực phía tây Ukraine là điều đáng chú ý. Theo ông, các thành phố như Khmelnytskyi và Lutsk trong thời gian dài được xem là hậu phương tương đối an toàn, nơi diễn ra hoạt động tiếp nhận khí tài, bố trí lực lượng dự bị, làm việc của chuyên gia nước ngoài và điều phối một phần các tuyến hậu cần.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin khác cũng cho biết hạ tầng đường sắt Ukraine đang hứng chịu các đợt tập kích quy mô lớn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng hàng không tại tỉnh Poltava tiếp tục bị tấn công.

Ông Lebedev cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy Nga đang từng bước triển khai chiến thuật "xóa sổ" hạ tầng hậu phương Ukraine theo cách có hệ thống.

"Càng lúc càng có cảm giác rằng quá trình 'xóa sổ' hạ tầng hậu phương Ukraine đang diễn ra. Không phải bằng các đợt tập kích ồ ạt trong thời gian ngắn, mà bằng cách đốt cháy có hệ thống các đầu mối quan trọng như sân bay, depot, trung tâm hậu cần, kho tàng, hệ thống liên lạc và nơi tập trung chuyên gia" - ông nói.

Hình ảnh đám cháy tại tòa nhà của SBU được ghi nhận. Ảnh: TST

Chiến thuật "xóa sổ hạ tầng"

Theo TST, đợt tấn công trên nằm trong chiến dịch tập kích quy mô lớn mà quân đội Nga đang tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine. Một số khu vực đã rơi vào tình trạng mất điện diện rộng.

Các nguồn tin tác chiến được kênh SHOT (Nga) dẫn lại cho biết, chiều 13/5, Nga bắt đầu triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và hậu cần của Ukraine.

Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại các khu vực phía tây và trung tâm Ukraine, bao gồm cả những địa bàn được cho là nơi xuất phát của các UAV từng bay sang Latvia.

Nguồn tin cho biết các UAV Geran đang được sử dụng để tấn công kho UAV, kho tên lửa phòng không và kho đạn dược.

Trước đó, ngay từ buổi sáng cùng ngày đã xuất hiện thông tin về việc hàng trăm UAV Geran được phóng về phía Ukraine. Đến chiều, những chi tiết đầu tiên về quy mô chiến dịch bắt đầu lộ rõ.

Theo các kênh Telegram thân Nga, khoảng 250 UAV Geran-2 đang đồng loạt tấn công Ukraine từ nhiều hướng khác nhau.

Các khu vực bị nhắm tới gồm Kiev, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk và Khmelnytskyi. Nhiều kho chứa UAV, đạn dược và vũ khí trên khắp Ukraine được cho là đã bị đánh trúng. Cảng Odessa cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết 6 khu vực của Ukraine đang rơi vào tình trạng mất điện, bao gồm Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, Poltava cùng các khu vực do Kiev kiểm soát tại Donetsk và Zaporizhzhia.

Quy mô chiến dịch tấn công của Nga có thể kéo dài tới 3 ngày. Ảnh: TST

Trong khi đó, phía Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) phát cảnh báo cho rằng quy mô chiến dịch hiện tại có thể chỉ là giai đoạn mở đầu. Theo đánh giá của cơ quan này, cuộc tấn công kết hợp của Nga có thể kéo dài tới 3 ngày.

"Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công đường không kéo dài nhằm vào Ukraine. Các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là năng lượng, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và cơ quan nhà nước.

Theo đánh giá của tình báo, sau làn sóng UAV kéo dài, Nga có thể tiếp tục phóng số lượng lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo" - thông báo của GUR cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, Nga được cho là đang áp dụng chiến thuật mới với UAV Geran. Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Sergey Beskrestnov cho biết các UAV hiện bay theo đội hình nối tiếp, cách nhau khoảng 5–10 km.

Theo ông Beskrestnov, mục tiêu của chiến thuật này là gây quá tải hệ thống phòng không Ukraine, tạo điều kiện để càng nhiều UAV càng tốt có thể xuyên sâu vào lãnh thổ phía tây nước này.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky cũng công khai thông báo đã tới Romania. Theo ông, ông cùng phu nhân Olena Zelenska sẽ tham dự hội nghị "Bucharest Nine" với sự tham gia của các quốc gia Bắc Âu và Đông Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin đưa ra điều kiện "rắn" với ông Zelensky

Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian từ Mỹ. Tuy nhiên, Moscow cũng đưa ra điều kiện được xem là rất cứng rắn đối với Kiev.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky để đàm phán "vào bất kỳ thời điểm nào", nhưng cuộc gặp này chỉ có thể diễn ra tại Moscow.

Ông Peskov nhấn mạnh một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình giải quyết xung đột.

"Để đi đến giai đoạn kết thúc và khép lại toàn bộ tiến trình, vẫn còn rất nhiều việc phải làm" - Điện Kremlin cho biết.

Những phát biểu này đã gây tranh luận mạnh trên báo Sankei Shimbun của Nhật Bản. Một số độc giả cho rằng Nga trước đó đã cố gắng giải quyết xung đột bằng ngoại giao, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng từng thúc đẩy Kiev hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

"Nga từng tránh các đợt tấn công dữ dội và các cuộc tiến công quy mô lớn. Nhưng ông Zelensky đã phớt lờ mọi thứ, thậm chí còn công khai mâu thuẫn với ông Trump" - một độc giả bình luận.

Một số ý kiến khác cho rằng Ukraine hiện không còn nhiều cơ hội thay đổi cục diện chiến trường.

"Không còn cơ hội nào cả, kể cả có gọi toàn bộ NATO tới hỗ trợ" - một bình luận viết.

Theo nhiều độc giả Nhật Bản, Ukraine hiện đang đối mặt với hàng loạt khó khăn như thiếu nhân lực, năng lực phòng không suy giảm, hạ tầng năng lượng bị phá hủy và áp lực tài chính ngày càng lớn.