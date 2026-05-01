Iran đối mặt hiểm họa động đất lớn sau loạt rung chấn bất thường

Các dư chấn, được ghi nhận trong đêm 12 rạng sáng 13/5 ở phía đông Tehran, gần vết đứt gãy Mosha, một trong những vùng địa chấn hoạt động mạnh nhất của Iran.

Theo truyền thông nhà nước, một trong những trận động đất mạnh 4,6 độ richter. Hoạt động địa chấn nhẹ này không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Mặc dù các dư chấn thường xuyên xảy ra ở khu vực này, nhưng việc nhiều dư chấn liên tiếp xảy ra là rất hiếm.

Mehr dẫn lời nhà địa chấn học Mehdi Zare cho biết, chưa rõ liệu các dư chấn là sự giải phóng năng lượng tích tụ, giúp giảm nguy cơ trong tương lai, hay là dấu hiệu cảnh báo về hoạt động mạnh hơn trong tương lai dọc theo hệ thống đứt gãy gần Tehran.

Chuyên gia Zare cảnh báo, nguy cơ đối với Tehran không chỉ xuất phát từ các đường đứt gãy, mà còn bởi sự phát triển đô thị dày đặc, mật độ dân số tập trung và sự chuẩn bị hạn chế. Ông cho biết ngay cả những trận động đất tương đối nhỏ cũng có thể gây gián đoạn ở thủ đô, do cơ sở hạ tầng chưa tốt và tắc nghẽn giao thông, làm phức tạp công tác ứng phó khẩn cấp.

Tehran, một khu vực đô thị với hơn 14 triệu dân, nằm gần các đứt gãy hoạt động chính bao gồm hệ thống đứt gãy Bắc Tehran, Mosha và Rey. Các chuyên gia Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng một trận động đất lớn gần thủ đô có thể gây ra hậu quả thảm khốc.